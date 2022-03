El hotel de los famosos vive los primeros conflictos: "ofreció una amenaza"

jueves, 24 de marzo de 2022 00:00

El Hotel de los Famosos, el nuevo reality con el que ElTrece volvió a competir fuerte en el prime time, vivió este miércoles los primeros conflictos entre los participantes. Todo se dio cuando algunos de los famosos debieron servir el desayuno a sus compañeros y no se vieron venir las exigencias de algunas de las estrellas.

Una a las que le tocó servir el desayuno a sus compañeros fue Silvina Luna, quien debió usar un uniforme como empleada del hotel y se sometió a los requerimientos de los famosos. A penas comenzó a servir, empezó a recibir críticas por la falta de alimentos salados y exceso de propuestas dulces.

Cuando le consultaron sobre lo salado, Luna respondió: "no, pero si quieren lo comento en la cocina. ¿Qué quieren comer hoy?", políticamente correcta. Sin dar mayores vueltas, Alex Caniggia dijo que deseaba jamón serrano. Idea a la que se sumó Rodrigo Noya y otros compañeros que hicieron que Silvina fuera a hablar con su "superior".

La situación dejó al descubierto que todos van con la idea de ganar, y que no perderán oportunidad cuando de pasar sobre el otro se trata. Mirá el video del momento:

Primeros conflictos en el hotel: Los húespedes sintieron que el desayuno no era acorde a sus necesidades y pidieron un cambio en el menú. #ElHotelDeLosFamosos pic.twitter.com/7HTdkrOvoQ — El hotel de los famosos (@hoteldefamosos) March 24, 2022

"Te querés acostar conmigo": ¿nació el primer amor en El hotel de los Famosos?

Este martes se vio como en medio de un juego que dirigieron Pampita y José María Muscari, 2 de los 16 famosos dejaron al descubierto un "deseo carnal" que ya quema dentro del reality. Se trata de Leo García y Martín Salwe, que sacaron los trapitos al sol sin tapujos.

Todo comenzó cuando Leo giró la rueda de la fortuna y le tocó dar una revelación dentro de lo que es un "deseo". Primero dijo que deseaba pasarla bien todo el tiempo, pero su respuesta cambió cuando la modelo le preguntó sobre un deseo carnal que lo inquietara dentro del programa.

"Me gusta Martín", lanzó Leo ante los gritos eufóricos de sus compañeros. "Él es muy sexual, se mete en la cama de cada uno pero no en la mía porque me tiene miedo", agregó sin tapujos. Luego, comentó: "Tiene una actitud de querer agradar todo el tiempo, de seducir todo el tiempo".

Sin embargo eso no fue todo ya que garcía lanzó ante sus compañeros: "me dijo que me quería hacer el amor por una noche". Los gritos no desaparecían. Ante la confesión, Martín lanzó: "Me caes muy bien y cantás muy lindo". Y rápidamente argumentó sobre lo que dijo Leo: "Lo hago muchos chistes con eso, pero es siempre en chiste".