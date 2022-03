"En mi vida había visto algo parecido": el "revuelo" que enfrentó Abel Pintos en plena gira

miércoles, 23 de marzo de 2022 15:33

Abel Pintos sigue de gira y en los últimos 8 días concretó 8 conciertos. Tras una pandemia que frenó los escenarios, su calendario está completo este año y eso lo tiene muy feliz.

Y en cada gira hay sorpresas, de esas que generan anécdotas para contar. Justamente compartió una de ellas que tuvo que ver con una "curiosidad culinaria". En sus historias de Instagram, mostró parte del catering que disfrutó en un show y que tenía deliciosos sandwiches de miga; algunos de ellos con su pan marmolado. "Estoy absolutamente sorpresa", escribió.

Lo que no esperó es que le llenaran la historia de reacciones y preguntas acerca de su sabor. Y como se debe a su público, habló de su experiencia. "Bueno, debido al revuelo causado por los sanguchitos marmolados que, en mi vida había visto algo parecido, les quiero contar que los probé. Son de jamón y queso y saben a... a sanguchitos de jamón y queso", contó el cantante, a pura sonrisa.

"Eso sí, son una coquetería. Nadie puede decir que no", sentenció para dar por cerrada la curiosidad que ¡casi le roba el protagonismo! ¡Un genio!

Extrañar

El reconocido cantante, Abel Pintos, está de gira por el país y no pierde el tiempo para disfrutar de cada escenario natural por el que transita. A través de las redes sociales no sólo comparte los paisajes y agradables fotos con la naturaleza, sino que también dedica unas palabras para expresar sus emociones.

Tal es así que confirmó que extraña a su familia y que está contando los segundos para volver a verlos. Abel compartió en Instagram unas sentidas palabras dirigidas a su esposa e hijo que ya tiene 2 años de edad.

"Cada día, estando lejos en los caminos, busco (y encuentro) un rincón especial donde extrañar de otra manera, en silencio, conectado con cada imagen que me visita", escribió en su posteo que acompañó con dos fotografías junto a un espectacular paisaje.

El interprete resaltó: "Entonces escucho las risas, siento los abrazos, vivo los momentos que guardo en mi corazón de los tiempos compartidos en casa con l@s amores de mi vida, me ilumino, me lleno con la misma energía del sol, entonces, el caminar y el andar tienen sentido". Para terminar remarcó: "Gracias a Dios todos los días por mi familia hermosa que me sostiene cuando la distancia muestra los dientes".

Como era de esperar, el posteo superó los 40 mil me gustas e incontables comentarios. Entre las personas que escribieron en la publicación se encontraba su esposa, Mora Calabrese: "contando los días... ya falta poquito". Pintos respondió: "contando cada segundo mi amor".

Con mas de 1 millón de seguidores, Abel sigue recorriendo cada rincón de Argentina con su música. Su familia acompaña los shows desde la distancia.