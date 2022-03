"Te lo dije todo en la cara": Ángela Leiva y un revelador posteo a Gonzalo Heredia

martes, 22 de marzo de 2022 00:34

La 1-5/18 está en plena cuenta regresiva para el final y ya algunos personajes se despidieron de la ficción. Una de las muertes que más impactó a los seguidores de la historia fue la de Bruno, el personaje interpretado por Gonzalo Heredia.

El joven murió en los brazos de Gina (Ángela Leiva) tras recibir un disparo. La escena se convirtió en tendencia en Twitter especialmente de la mano de los fans que no podían creer el triste final que le daban al personaje.

A pocos días de que se vea el último capítulo por la pantalla de El Trece, Ángela Leiva recurrió a su cuenta de Instagram para hacer un largo posteo en el que le dedicó unas lindas palabras a Gonzalo Heredia. El posteo lo compartió con varias fotos y videos del backstage y en 2 horas cosechó más de 33 mil Me Gusta y cientos de mensajes.

El posteo comenzó: "Mi primerísima primer escena fue con él. Imaginen lo nerviosa que estaba. Recuerdo que antes del “acción” de la primer pasada de escena me agarro del hombro y me dijo “dale rómpela!” … él no se imagina lo importante que fue eso para mi…".

Luego agregó: "Yo estaba por hacer la primer escena de mi vida con el galán más codiciado de la tv argentina y él lo hizo todo más fácil. Así fueron los 9 meses de rodaje, compañerismo, risas, peleas, malos humores, risas, lágrimas… porque fue uno de los que supo acompañar también en mis momentos más difíciles".

Finalmente cerró: "Gracias Gonza, se que esto mucho no te copa, igual ya te lo dije todo en la cara pero quería que la gente que amó esta dupla lo supiera también. Que sos, a parte de un profesional y excelente actor, un ser hermoso que logra ser también un gran compañero de una generosidad enorme, porque para mi fuiste un maestro. Gracias por este Bruno que nos tocó el cora a todos, sobre todo a Gina".

La anécdota de la mano

En las redes sociales también saltó un dato que llamó la atención de los seguidores y cosechó risas. El comentario llegó de la mano de Ángela Leiva a través de su cuenta de Twitter: “Estoy muy emocionada por todos sus mensajes y comentarios por el capítulo de anoche de la 1-5/18; fue un hermoso trabajo en equipo, aprendí mucho y fue difícil despedir a Bruno, gracias Gonzalo Heredia, uno de mis personajes favoritos, y mi compa favorito”.

Ante esto, el actor le contestó: “Sólo quiero decir que cuando grabamos la escena que estoy tirado en el piso y vos arrodillada al lado mío, me pisaste todo el tiempo la mano”.

“Jajaja ¡Ya extrañaba tu maldad! Qué bien te queda Twitter. ¡Y yo haciéndote quedar como buen compañero! Hablemos de mis rodillas, ya que se te ocurrió morirte en un piso lleno piedras”, respondió Leiva y agregó: “¿Vale llorar viendo una escena que hiciste vos con los compas más lindos del mundo mundial? Sí vale. Lloré y mucho. Gina ya empiezo a despedirte”.