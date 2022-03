Züleyha Tierra Amarga: ya habría fecha para el último capítulo de la ficción

lunes, 21 de marzo de 2022 00:00

Züleyha, la novela de las tardes de Telefe, transita momentos decisivos de su Tercera Temporada en la Argentina. Hace un par de capítulos, su protagonista, Yilmaz, murió tras caer por un acantilado con el auto. Si bien fue rescatado por Demir, antes de que el auto estallara, su final estaba marcado.

En la Argentina, la ficción turca transita el capítulo original número 80, el cual se ve fraccionado en varios días para extenderlo en el tiempo. Sin embargo en Turquía, la serie ya va por la Cuarta Temporada y el jueves pasado se vio al aire por el canal turco ATV el capítulo 129. En este contexto, los seguidores de la novela conocieron una noticia que los sorprendió y sacudió: ya hay fecha para el final.

La prensa turca ya dejó trascender que "Once Upon a Time, Çukurova" o "Bir Zamanlar Cukurova", como son sus nombres reales, tendrá su gran final con el episodio 140. Es decir, no habrá Quinta Temporada y de esta forma sus personajes se despedirán todos juntos de la pantalla.

Según informó el portal turco Televizyon Gazetesi, actualmente comenzó el rodaje de los últimos 10 capítulos de la serie, que ahora avanza paso a paso hacia el final. De esta forma solo quedan 13 episodios de la serie por rodar y se dará el cierre a la ficción que lleva 4 años al aire en Turquía. De acuerdo a los cálculos de la prensa de aquel país, el final de "Once Upon a Time Çukurova" se transmitirá en su país el próximo jueves 9 de junio de 2022.

Se sabe que el público leal no abandonó la historia a lo largo de todas las temporadas. Se separaron muchos actores principales y papeles secundarios como el de Yilmaz y el de Hünkar, que tan queridos fueron. Sin embargo, la mayoría de los espectadores no abandonaron la serie y un sector siempre se mantuvo firme siguiendo la trama.

Hasta el momento, Hilal Altinbilek siguió siendo el único papel principal que se mantuvo firme desde el capítulo 1 y la historia terminó rondando sólo en su personaje. Ahora ella ya empezó a recibir nuevas propuestas laborales y abrió el abanico para nuevos caminos que se puedan iniciar para el futuro.

La novela, que desembarcó en Argentina en el 2021, tuvo la emisión de su primer episodio allá por septiembre de 2018 en Turquía. La ficción comenzó contando la historia de Züleyha y Yilmaz quienes se amaron intensamente al principio pero luego fueron separados a partir de un crimen. Luego ella se casó con Demir para proteger a su amado y con las vueltas de la vida nunca más pudieron estar juntos. Incluso hace unos días la muerte los separó definitivamente.

La serie, que en Turquía se emite una vez a la semana durante más de 2 horas, lleva a estar en la pantalla de aquel país por 4 años consecutivos. De acuerdo a lo que publicó el portal turco Haberler Ankara, para el último capítulo desde la producción están preparando la aparición de 2 de las figuras más queridas de la novela y que quedaron en el camino: Murat Ünalmis y Ugur Günes, que originalmente se pusieron en la piel de Demir y Yilmaz, respectivamente.

"Si bien se afirma que el dúo filmará una escena para despedirse de la audiencia en el episodio final, ¡los fanáticos quedaron impresionados!", dice el texto de la nota publicada esta semana en la web desde donde incentivaron a los lectores a dejar sus mensajes.

Lo cierto es que esa información aún no fue confirmada desde la productora y tampoco a través de las redes oficiales de la novela donde van adelantando cómo continuará la historia de Züleyha pero esta vez con nuevos amores.

Por mientras, en Argentina recién transita la mitad de la Tercera Temporada con lo cual el camino de esta ficción turca en la Argentina es por un tiempo más.