Soñar Contigo: se viene la escena más esperada entre Sanem y Can

lunes, 21 de marzo de 2022 00:00

Una semana marcada por el amor y la confesión de los sentimientos entre Sanem y Can. Así serán estos días en la ficción turca Soñar Contigo que conquista a la audiencia por Telefe.

La novela transita momentos en los que los protagonistas se acercan y alejan constantemente por distintos factores. Sin embargo, ya no ocultarán más lo que pasa por los corazones de ellos y tendrá el momento cúlmine con una de las escenas más esperadas por el fandom: el beso entre ambos.

La semana pasada, Sanem recibió en su celular la predicción por la lectura del café en su taza: "Mire hacia atrás. Tres lapsos de tiempo, vestido de azul y blanco con barba. Entrará por la puerta y se convertirá en el amor de su vida. Un beso no es suficiente, deberá besarlo una vez más".

Las palabras al principio fueron mal interpretadas por la joven que pensó que ese amor, era Levent, el empresario que contrató a la agencia de Can. "Esto segura que es el albatros", dijo Sanem pensando en aquel hombre que la besó a oscuras. Sin embargo la atracción por Can será más fuerte.

Las escenas de amor comenzarán a desarrollarse desde este mismo lunes. Es que con la presencia de Polen y Levent, los protagonistas no podrán ocultar los celos y finalmente decidirán luchar por el amor uno del otro.

La llegada del beso será después de 2 situaciones muy románticas que se desarrollarán en distintos días y que se espera que genere revuelo en el fandom como ya ocurrió en Turquía y en los otros países donde la ficción fue éxito.

Por su parte, el beso se dará con una situación propia de cuentos de hadas. "Me siento increíble, he leído muchas novelas pero ni en los libros ocurren cosas así", dirá ella una vez que se de ese momento que no será en sueños sino en la realidad.

¿Cuándo será? para no spoilear, sólo queda decir que cuando menos lo esperen...