Paloma Ortega, romántica con su novia: "El amor"

lunes, 21 de marzo de 2022 14:52

Dos palabras y una foto. Paloma Ortega usó su historia de Instagram para expresar sus sentimientos hacia su novia, Ana Mir Bertone, la hija de Lalo Mir.

La joven, hija de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, usó las redes sociales para dejar en claro que ella es quien le robó el corazón. A través de su historia compartió una foto de la chica en el auto, mirando a la cámara, y la que acompañó con 2 palabras: "el amor".

Ésta no es la primera vez que la joven, de perfil muy bajo, deja salir sus sentimientos por su novia. Hace un tiempo le hizo una producción fotográfica y la misma acompañó también con 2 palabras: “Mi beba”.

Paloma tiene 19 años y no le gusta las etiquetas, además de ser muy preservada con su vida íntima y personal. Con un look que algunos medios catalogaron de andrógino, Paloma es sumamente perfil bajo y aparece muy poco en las redes sociales de su mamá y papá. Incluso tiene su propia cuenta en Instagram pero casi no comparte material.

Si bien ingresó en el mundo de la moda acaparando rápidamente la atención de todos, a tal punto que auguraron en ella un gran futuro, la joven prefiere ir despacio y elegir bien el camino que quiere seguir. Y en ese sentido, sus padres la acompañan en todas sus decisiones.

Sí se la pudo ver un poco más en las redes de la mano de su "hijo", Igor, un perrito galgo que conquista los corazones de toda la familia por su ternura.

Cuando "Palo" egresó de la secundaria, en plena pandemia, su mamá Guillermina compartió tiernos posteos dedicados a ella. En la ocasión, compartió una serie de imágenes y videos en su historia de Instagram, donde se ve madre e hija abrazadas y con el tan ansiado diploma de egresada en las manos. Palo, como le dicen cariñosamente en la familia y que hace remontar también a su abuelo Palito Ortega, aparece con un look muy particular como es característico en ella.

"Mi muñeca acaba de egresar. Muerta de emoción. Te amo @paloortega. Se muy muy feliz", escribió en el primer posteo que hizo donde se ve una foto de su hija cuando era chiquita y largando un beso.

Luego en el siguiente posteo de su historia, ya se ve madre e hija juntas en ese momento clave que se vivió después de recibir el diploma. La muchacha, de enormes ojos celestes y 1,76 metros de altura, aparece usando un pantalón tipo gaucho y una camisa. En esa ocasión la imagen está acompañada con una breve frase: "te amo baby".