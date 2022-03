Masterchef Celebrity se quedó sin la campeona: la "Peque" Pareto renunció al certamen

lunes, 21 de marzo de 2022 00:44

La noticia cayó como una bomba para los seguidores del reality de cocina de Telefe. Este domingo, en el final de la gala de eliminación, Paula "Peque" Pareto renunció al certamen y pidió abandonar el concurso. El hecho sorprendió tanto a los concursantes como al jurado que aceptó el desafío de despedir a la "campeona".

La renuncia se dio cuando el jurado decidió que ella y Juariu quedaran sentenciadas como las que hicieron los peores platos de la noche. Pero al momento de elegir entre las 2, el jurado dispuso que quien debía abandonar el certamen era la influencer.

Sin embargo, la yudoca argentina y campeona mundial, pidió la palabra. "Tengo que irme yo porque tengo compromisos", lanzó dejando atónitos a muchos de los seguidores del programa.

La competidora contó que se le "complica" su "estadía en el certamen" porque cuando ingresó era por pocos meses pero el programa se fue extendiendo más de la cuenta y con esto ya no pudo posponer más sus compromisos laborales como médica traumatóloga. "Hasta hoy tenía un ritmo de trabajo que podía mantener. Tenía compromisos pre-establecidos", explicó subrayando: "yo hasta acá pude con mi trabajo".

La Peque contó que no le gusta no poder "cumplir al 100%" con su trabajo como médica que es al final su gran pasión. "No me deja dormir a la noche y no me siento bien conmigo misma", apuntó.

Ante esto, Germán Martitegui fue la voz del tribunal que aceptó su renuncia y le dejó el lugar a Juariu para que no abandone la competencia. "Me pongo mal porque se va ella, me pone peor", confesó Juariu.

Pero la Peque celebró la continuidad de la influencer a quien definió como "una gran amiga y compañera". "Pido disculpas, sucedió lo que esperaba, los tiempos no me dan. Quien mucho abarca, poco aprieta", apuntó mostrando luego toda la humildad que la caracteriza: "todos ellos cocinan mejor que yo y merecen estar acá".

La yudoca confesó que "no es la primera vez" que le toca tomar una decisión como ésta y destacó que "es lindo" estar en el programa y que "siempre fue un desafío". "Encontré un grupo excelente, de amigos... Las responsabilidades hay que tomarlas como tal, cuando hay una realidad, hay que tomar el toro por las astas... le dejo mi lugar a alguien que se lo merece... les agradezco", finalizó.

Al momento de despedirla, Donato De Santis partió de la frase que la Peque tenía en la remera: "Educación, trabajo y disciplina". "Esto es un resumen de todo lo que sos, nos has enseñado", comenzó expresando el jurado quien destacó la forma de ser de la competidora y la definió como "sabia en todo". "Sos un gran ejemplo para todos, niños, jóvenes y adultos. Que todos sigan tu ejemplo: con dedicación y esfuerzo se puede", subrayó Donato.

Por su parte, Damian Betular confesó que la Peque se "perfilaba tan bien" en el programa y destacó algo que pocos conocen: "la gente no lo sabe pero vos venías directo con el ambo y tu familia te compraba los ingredientes para practicar". "Sos una inspiración y mensaje para tanta gente que nos ve. Vos sos el mensaje", señaló.

Finalmente Germán Martitegui señaló: "lo que has hecho es heroico, dejarle el lugar a una compañera. Elegiste irte... conociendo la honestidad y espíritu de trabajo que tenes... nos cuesta despedirte pero es tu carrera y entendemos". Finalmente se sumó al concepto de sus compañeros: "sos un ejemplo para muchos argentinos".