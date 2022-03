"Quería contar que algo me estaba pasando": difundieron el video inédito de Gerardo Rozín

domingo, 20 de marzo de 2022 12:15

Fue la canción que lo marcó toda su vida y como si fuera un pronóstico, cobró un fuerte significado cuando recibió el diagnóstico que ocultó durante largo tiempo. Gerardo Rozín contó en un video el valor que tuvo para él la canción "Me voy quedando" de Gustavo "Cuchi" Leguizamón.

En el material inédito, que este domingo formó parte del homenaje que se hizo en La Peña de Morfi (Telefe), se ve Rozín relatando cómo la letra de ese tema expresaba lo que él estaba transitando en ese momento de comunión con la enfermedad. El conductor fue diagnosticado de un tumor cerebral y eso le fue afectando distintas partes del cuerpo, entre éstas la vista.

En el tape, que se vio al principio del programa, se lo ve diciendo: "siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía, una canción y después ves qué te estaba contando".

Rozín contó que le gustaba "Cuchi" Leguizamón desde muy chico y de hecho se escapaba para ir a verlo. Si bien no fueron tantas veces las que fue a ver el show al teatro, sentía que lo había "visto un millón de veces". "Era la única canción del show que no tenía letra... yo todavía no sabía que iba a ser apasionado del jazz, iba a ver un show de folclore pero me quedaba embobado", agregó.

Luego llegó la confesión más fuerte del tape, cuando contó cómo el tema lo marcó tras recibir el diagnóstico de su enfermedad. "Un día me entero de un muy mal diagnóstico. Estaba bajando la escalera de mi casa, después de los 30 y casi 40 años, y dije 'me voy quedando ciego', casi como que además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico", contó subrayando que él no creía en nada pero esa canción lo marcó porque siempre "Cuchi" Leguizamón hacía un chiste sobre los ciegos.

"La verdad que para alguien que no cree, algo así es una aparición. Tiempo más tarde me pareció que era una canción muy linda para ese dolor de no saber si vamos quedando", apuntó.

"Quería contar que algo me estaba pasando, pero no quería ser noticia de eso. Ese nudo en la garganta salió al aire, no me volví a cruzar con la canción pero hoy acá, por las dudas, con 'Dos Más Uno', 'Me voy quedando'", finalizó antes de empezar a cantar con gran emoción el tema.

En el video, se ve al conductor cantando con el trío "Dos Más Uno" y la emoción invadió a todos.