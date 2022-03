El difícil momento de la mamá de Benjamín Vicuña tras su exposición mediática

domingo, 20 de marzo de 2022 00:00

En los últimos días, sobre todo en el país trasandino, se habló mucho sobre Isabel Luco Morandé, la madre de Benjamín Vicuña. A la mujer se la acusa de haber sido una pieza vital para la separación de bienes tras la separación de la China Suárez.

Sin embargo, en las últimas horas, el propio actor desmintió que así fuese y aseguró que no tuvo nada que ver con los arreglos con la mamá de Magnolia y Amancio. También se rumoreaba que Benjamín habría comprado la casa en la que ahora vive la ex Casi Ángeles con acciones de su familia y que esto habría sido la base del conflicto.

“Me encantaría que se ría más. Lo que pasa es que mi mamá vive en Chile y vive también en otro país, en Inglaterra, pero cuando estoy con ella lamentablemente no se ríe; le molesta. Le molesta básicamente por dos cosas que son las mismas que me molestan a mí. Primero, mentir: injurias, especular con cosas que no son ciertas. Que es algo que a cualquier persona normal le llama la atención”, contó Vicuña a Teleshow.

“Luego, cuando se habla también de dinero que no existe, es joder en este caso al 51 por ciento de la población que es pobre. Entonces, hablar de guita es de mal gusto sobre todo cuando son cifras o números que no son reales. Hablar de propiedades, hablar de lujo, hablar... A mí me parece de cuarta”, sentenció.

Los rumores

En Socios del Espectáculo, Mariela Sotomayor añadió detalles de la polémica y reveló que sería la madre de Vicuña quien quiere recuperar parte del dinero que su hijo invirtió en la casa que le compró a Suárez y en la que actualmente Eugenia vive con sus hijos.

“Yo recibí amenazas por parte del entorno de Benjamín Vicuña por dar información de ellos, pero les quiero contar que Isabel es una mujer de la aristocracia chilena muy querida por su entorno y, sobre todo, por su hijo. Él es la luz de sus ojos, hace todo por él”, contó Sotomayor.

Y agregó: “Isabel no quedó contenta después de lo que pasó con La China y hoy está intentando efectivamente encontrar la forma legal de buscar el resquicio que le permita recuperar la casa o parte del dinero invertido por Benjamín”. “Luco Morandé dijo que se va a ocupar de ella”, añadió.

“Benjamín tiene su propio dinero y libertad para hacer lo que quiera porque para la casa no tocó la plata familiar, pero se sabe que Isabel tuvo una charla con él donde le dijo que, si le gusta ‘cambiar de polola como de ropa interior, que tenga más cuidado’”, finalizó Sotomayor.