Silvina Escudero y sus ganas de ser mamá: "no hay que bajar los brazos"

Silvina Escudero es una bailarina talentosa y como tal ha tenido una vertiginosa carrera. Paralelo a esto, también tiene el sueño de desarrollarse desde otro rol, el de madre y teniendo en cuenta esto, hace algunos años inició un proceso de cara al futuro.

"Congelé óvulos hace cinco años porque en algún momento me gustaría ser madre, veremos cuándo se da", explicó esta semana. Actualmente está en pareja con Federico y confirmó que continúa con la misma idea desde hace años. "Uno proyecta muchas cosas, planifica, se imagina y después la vida te va mostrando otros escenarios, hay diferentes cosas que uno tiene que vivir que quizás no es lo que esperaba, o no lo soñaba".

Por otra parte, en diálogo con Agarrate Catalina, confesó que en el caso de querer "abrir la fábrica", comenzaría intentando embarazarse de forma natural. "Yo voy a ser mamá, porque los brazos no hay que bajarlos pero por ahora es algo que no ha ocurrido, va a ocurrir en algún momento", sentenció.

Su nueva pareja y los conflictos

Silvina Escudero estuvo en "Cortá por Lozano" y contó que volvió con su novio en una nueva etapa en su novio, en esta cuarentena y que los enfrentó a un desafío.

"Estamos de vuelta juntos, apostando a esta nueva etapa y aferrándonos a nuestras promesas", contó ella a Vero Lozano y equipo, asegurando que la intensidad es lo que les cuesta manejar a ambos.

"Soy muy intensa, tengo mucho carácter pero él me gana. Me gusta tener un hombre fuerte al lado porque si no lo paso por encima, es aguerrido, con temperamento y carácter. Pero por otro lado, somos dos potencias y dominantes. Todo un tema", dijo ella. ¿Cómo seguirá todo?