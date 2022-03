Dani La Chepi reveló que otras mujeres "arreglaron" con su ex para encuentros íntimos

sábado, 19 de marzo de 2022 00:00

La separación de Dani La Chepi y el recolector de residuos, Javier Cordone, causó sorpresa y revuelo entre sus seguidores, ya que hasta hace poco tiempo atrás se mostraban felices y divertidos en redes sociales. Sin embargo, pese a que al principio la influencer no dio detalles de la ruptura, en las últimas horas se conocieron los motivos del distanciamiento.

Según lo que comentó la periodista Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo, presuntos chats que le llegaron a la rubia, habría sido lo que rebalsó el vaso. "Sumado a las minas que me envían capturas de chat hablando con Javier arreglando para co…", le dijo Dani a través de WhatsApp a la periodista.

Dani y Javier se conocieron hace dos años, precisamente en tiempo de cuarentena, cuando el hombre pasaba trabajando por el departamento en el que ella vivía junto a su hija, y desde entonces comenzaron una relación.

Las declaraciones a Karina las hizo Dani mientras atraviesa un duro momento de salud ya que en las últimas horas fue intervenida quirúrgicamente.

Yo ya tenía cálculos en los riñones pero esto pasó rápido y todo junto. Ayer nos llamaron de la clínica para despedirnos de mi papá, pero al final revivió al otro día. Así durante nueve años (con mi papá)", comentó la cantante.

"Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar", aseguró a través de sus Instagram Stories, anteriormente.

Luego de pasar por el quirófano, la conductora de El gran juego de la oca se comunicó con la periodista Karina Iavícoli y contó cómo se sintió. "Me sacaron un cascote de Caminito, más o menos. Estoy esperando que vuelva el médico, yo ya tenía miedo de los riñones pero esto pasó rápido y todo junto", explicó.