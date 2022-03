Claudio Rígoli abandona C5N, luego de 15 años en la señal

sábado, 19 de marzo de 2022 12:45

Luego de 15 años en los que se convirtió en una de las principales figuras del canal, Claudio Rígoli deja C5N. Si bien actualmente el periodista goza de una licencia de 90 días por vacaciones, todo indicaría que no volvería a la señal de noticias, que en las últimas semanas ha perdido a varios de sus trabajadores históricos.

Según trascendió, uno de los motivos seríael cambio de horario que sufrió luego de que lo pasaran a conducir el noticiero nocturno Resumen de medianoche, luego de haber estado durante años liderando las mañanas con Argentina en vivo. La otra razón de su salida sería el desgaste que siente, luego de un ciclo que duró más de una década. Por lo pronto, el "Conde" seguirá conduciendo el noticiero Telenueve de El Nueve, de lunes a viernes de 19.30 a 20.30; mientras que en C5N lo está reemplazando Lorena Serini.

Cabe recordar que mientras Rígoli elige el silencio, al menos hasta que defina su relación con la empresa, semanas atrás Roberto Funes Ugarte dio el portazo y no ocultó su malestar. "No tenía ganas de estar ahí. Sentí que ya cumplí mi ciclo, ya estaba, Yo sentía que ya no pertenecía al lugar. Ya me sentía sapo de otro pozo y no me valoraban el trabajo", declaró en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, y aseguró que sintió "pena" por dejar sus compañeros, pero que necesita un cambio de aire como el que recibió al pasar a A24.

"Feliz de haber dado este paso y vivir el presente. De concentrar la cabeza y el espíritu en algo conjunto: el bienestar. Cuando la vida va en sincronía con tu trabajo es porque estás haciendo lo que te gusta y en el lugar correcto", remarcó en sus redes sociales.

Al igual que "Robertito", quien también presentó su renuncia al canal que creó Daniel Hadad para sumarse a las filas de Grupo América fue el doctor Guillermo Capuya. Hace unos días debutó en América Noticias Mediodía, junto a Guillermo Andino y Belén Luduña y desde el 3 de abril tendrá su propio ciclo llamado Dr. C, los domingos a las 12. No hay dudas que C5N atraviesa tiempos de cambios.