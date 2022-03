Un hijo de una de las Trillizas de Oro sufrió un grave accidente: está delicado

viernes, 18 de marzo de 2022 17:44

Clemente Zavaleta, hijo de María Emilia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro, sufrió un grave accidente mientras jugaba al polo y su estado es delicado. Según trascendió, el deportista de 36 años estaba participando en un torneo de alto handicap en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, para el equipo del canadiense Frederick Mannix cuando fue embestido por un jugador del equipo opuesto, el Catamount.

El golpe hizo que Clemente y su yegua perdieran la estabilidad y cayeran al piso. El joven estuvo 15 minutos inconsciente en el campo de juego y fue trasladado en helicóptero al hospital de Palm Beach donde descubrieron que sufrió una lesión en el tronco del cerebro, la fractura de varias costillas y un pulmón sangrante. El cuadro era tan crítico que los médicos debieron inducirlo a un como para drenar las heridas y operarlo de urgencia. Afortunadamente, lograron estabilizarlo pero sigue delicado.

Tanto María Emilia, como sus hermanas María Laura y María Eugenia, y su mamá, Paulina, se enteró del accidente mientras disfrutaban de unos días de descanso en las playas de Mar del Cobo, pertenecientes al partido de Mar Chiquita, Buenos Aires, y este viernes viajará a Estados Unidos para acompañar a su hijo fruto de su matrimonio con el también polista Clemente "Corcho" Zavaleta. Por el momento, el deportista se encuentra acompañado por amigos y colegas que organizaron cadenas de oración para pedir su pronta mejoría.

Los últimos años no fueron fáciles para las Trillizas. El 25 de junio de 2018 murió "Geñi", la hija mayor de María Eugenia, por un cáncer de mama. La artista plástica tenía 33 años y dos hijos, César y Cala. El golpe familiar fue muy duro y las animadores, que en ese entonces conducían Mañanas nuestras en KZO decidieron ausentarse durante unos días para transitar el duelo lejos de las cámaras.

"Es una nueva etapa que me toca vivir con mucho amor. Ella (Geñi) nos va a dar toda la fuerza del mundo para seguir bien con nuestros nietos y con mi yerno", manifestó María Eugenia en su regreso, que coincidió con su cumpleaños número 50. "Estoy muy bien, muy acompañada por ellas. Me pasó una cosa individual, siempre compartimos muchas cosas desde que nacimos. Pero esto me tocó a mí, es fuerte. Nunca me sentí sola. En estos momentos, uno se da cuenta de muchas cosas, son situaciones límites. Pero tengo hijos y dos nietos espectaculares y por ellos vamos a seguir", concluyó.