Sting reinterpreta una canción en apoyo a los ucranianos

viernes, 18 de marzo de 2022 10:45

"Rara vez he cantado esta canción en los muchos años desde que fue escrita, porque pensé que no volvería a ser relevante”. Así comienza la explicación de Sting del video que grabó en el que reinterpreta "Russians", un tema que grabó en 1985, en el ocaso de la Guerra Fría. “A la luz de la sangrienta y equivocada decisión de un hombre de invadir a un vecino pacífico y fraterno, esta canción es una vez más, una súplica por nuestra humanidad común”, prosigue el mensaje del ex cantante de The Police.

“Russians” (Rusos) formó parte del primer álbum solista del británico, "The Dream Of The Blue Turtles", después de separarse de The Police y se volvió en uno de sus temas más populares..

Ahora, el músico le dedicó la nueva interpretación a “los valientes ucranianos que luchan contra esta brutal tiranía y también por los muchos rusos que protestan contra este ultraje a pesar de la amenaza de arresto y encarcelamiento”.

“Todos amamos a nuestros hijos. Detengan la guerra”, concluye el mensaje antes de iniciar con la interpretación en un íntimo estudio, tocando una guitarra y acompañado por un violonchelo.