Soñar Contigo: el actor de "Osman" cambió su look al estilo "Can Divit"

viernes, 18 de marzo de 2022 00:00

Es muy atractivo y tiene una sonrisa que cautiva. Ali Yagci interpreta a Osman en "Soñar Contigo", la comedia romántica de las tardes de Telefe. El joven actor tiene 32 años y por estos días será una de las figuras de la ficción porque pasará de ser el carnicero de la historia al nuevo modelo publicitario de la agencia.

Soñar Contigo, llamada originalmente Erkenci Kus, conquista a la audiencia día a día con la historia de amor entre Sanem y Can Divit. La trama transita momentos en los que los 2 cada vez van apartando las diferencias para reconocer sus sentimientos, aunque aparecen distintos factores que van alterando lo que les sucede.

En este esquema aparece Osman, un joven que es muy dulce y que ama en secreto a la hermana de Sanem, Leyla. En todo momento buscará conquistarla y llamar su atención aunque ella tenga su corazón depositado en el hermano de Can Divit, Emre.

Soñar Contigo fue la ficción con la que Ali Yagci alcanzó la popularidad y reconocimiento público no sólo en Argentina sino también en su país de origen, Turquía, y en cada punto del mundo donde la ficción se emitió.

Hoy es uno de los actores más seductor y con más trascendencia. Eso se ve reflejado en la gran cantidad de fans que tiene en su cuenta de Instagram donde superó el millón de seguidores. Allí comparte fotos de sus distintos trabajos actores, producciones de moda y también vida personal.

Precisamente a través de esta red social se pudo ver el nuevo look que adoptó y que llamó la atención de muchos. Es que se dejó la barba y el pelo más largo que ahora usa con un rodete. Si bien su nuevo estilo le queda muy bien, muchos no tardaron en comparar el look al que caracteriza al actor Can Yaman, el actor que se pone en la piel de Can Divit.

Ali Yagci y Can Yaman

Mirá las fotos con su nuevo look

¿Quién es el actor que interpreta a Osman?

Ali Yagci nació en 1990 en la ciudad de Ayvalik, Turquía. Actualmente tiene 32 años de edad y está casado con el "amor de toda su vida", Basak Özen. La ceremonia civil fue muy íntima en el conocido hotel Pera Palas de Estambul. Según ha trascendido, un escaso número de familiares y amigos acompañaron a la pareja en este día tan especial en que se siguieron las medidas de seguridad contra el coronavirus.