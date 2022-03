Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 18 de marzo de 2022 00:00

Una trampa y una víctima. Hercai, la novela de las siestas de Telefe atraviesa momentos donde la tensión irá en aumento y las verdades se confundirán con las mentiras.

En el capítulo de este jueves, Azize planea una nueva venganza pero esta vez con Zehra en la mira. Es que vio cuando la madre de Reyyan recurrió a Esma para contarle que perdió la carta reveladora del vínculo paterno entre Hazar y Miran, y luego le pidió ayuda. "Por qué te pidió ayuda a tí Esma, eso es muy raro de comprender", le dijo Azize a su empleada quien le contestó: "se asustó cuando no pudo encontrarla. Sabía por Hazar que Dilsha y yo éramos unidas. Me dijo que podía ayudarlos".

"Así que perdiste la carta y vienes a buscar la ayuda de Esma. Se muy bien cómo bloquear tu camino Zehra. Primero será Reyyan", lanzó la matriarca Aslanbey quien tramó cómo sacar a Reyyan de la mansión Sadoglu para llevarla a su nueva trampa..

En el capítulo de este viernes, Zehra se reunirá con Hazar para contarle que tuvo en sus manos una carta reveladora pero la perdió. "Recibí una carta escrita por Dilsha... Miran es tu hijo", lanzará entre lágrimas y a solas en un callejón que da a la puerta de la casa de una amiga de Dilsha.

"Esma me la dio, ella conoce todos los hechos pero ahora los niega. Mientras, busco otra prueba para demostrárlo", agregará Zehra. Ante esto Hazar estallará en ira e irá directo a buscar a esa amiga de aquella mujer que amó para increparla para que le dijera la verdad.

Por otro lado, Azize conseguirá que Reyyan vaya a la mansión Aslanbey por sus propios medios. "Escuché que estabas tratando de verme, Azize", llegará gritando la esposa de Miran a lo que la matriarca le pedirá que se case con su nieto, porque piensa que ambos se divorciaron.

Luego Azize subrayará: "Quiero que se casen. Sé que no pueden mantenerse alejados el uno del otro. Todo lo que hablaste en secreto, no has renunciado a tu amor. Pero te derrumbaste debido a esta enemistad. Aquí está tu oportunidad. Nasuh no aceptó la paz pero yo acepto tu matrimonio. No seré yo quien te separe".

¿Cómo reaccionará Reyyan y Miran?, ¿creerán en Azize?, y ¿qué hará Hazar con la información que reciba sobre los dichos de Dilsha?