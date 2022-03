El Primero de Nosotros: la ficción que ideó Gerardo Rozín

viernes, 18 de marzo de 2022 15:47

Cuando comenzó a emitirse el trailer de la ficción "El Primero de Nosotros", atrapó por su argumento y sus actores, pero nada más. Cuando el pasado 11 de marzo murió Gerardo Rozín y se conoció que fue tras luchar varios meses contra un tumor en el cerebro, la trama de aquella ficción tomó otro significado.

Las coincidencias impactaron: un tumor en el cerebro, un diagnóstico irreversible y el camino rumbo a la muerte pero rodeado de los seres queridos... solo de los seres queridos.

El próximo lunes estrena por la pantalla de Telefe, y por Paramount+, "El Primero de Nosotros" con la actuación principal de Benjamín Vicuña, interpretando a Santiago un hombre de "40 y pico" que se entera tras una resonancia magnética que tiene un tumor en la cabeza. En el adelanto que se emite por la TV, se ve que él le pregunta a su doctora, Carola Reyna, si tenía cura y podía seguir con su vida normal.

"Vamos a procurar que vivas el mayor tiempo posible...", se la escucha decir a lo que él pregunta: "¿Me voy a morir?".

La trama, a primera instancia, encuentra una semejanza absoluta con la propia vida del conductor de "La Peña de Morfi" (Telefe). Y lejos de ser una coincidencia, se conoció en las últimas horas que él también fue ideólogos de una historia similar a ésa.

Según publicó Infobae, 5 años atrás quiso poner en marcha una ficción que terminaría convirtiéndose en una expresión de su propia vida ya no solo desde lo autoral sino también en la realidad. Como guionista, pergeñó un drama que tiempo después terminaría viviendo.

La novela de 70 capítulos protagonizada por Vicuña, quien estará acompañado de Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes, cuenta la historia de un grupo de amigos que promedian los 40 años y que experimentan un gran cambio al enterarse de que uno de ellos está atravesando una enfermedad terminal. “Recibí una noticia que va a cambiar todo: me voy a morir y estoy juntando fuerzas para contárselo a mis amigos”, dice Santiago. Se trata de las mimas fuerzas que reunión Gerardo meses antes de su partida para contarle a las personas que amaba -y que lo amaron sin condiciones- aquel el diagnostico que nadie quería escuchar. Se encargó, no obstante, de que su enfermedad no se hiciera pública: solo sus amigos y allegados lo sabían. Son los mismos que lo acompañaron durante el recorrido, y de alguna forma él los preparó para aquello que era tan abrumador como inminente e inevitable: su partida.

“Jugábamos desde jóvenes a ver quién iba a escribir la despedida del otro. Y me tocó a mí, no pensé que sería así, pensé que él escribiría de mí. ‘Gané -me decía-, yo hubiera escrito algo peor’”, contó Reynaldo Sietecase, amigo de Gerardo desde que ambos dieron sus primeros pasos en el medio en su querida Rosario. “La última vez que lo vi nos dimos un beso y cantamos un verso cada uno del tango ‘Sus ojos se cerraron’: ‘Se que verán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento; todo es mentira, hoy esta solo mi corazón’, cerró él”.

Años atrás, junto con un amigo, el director y escritor Alejandro Tartanian, Rozín escribió una idea para realizar una ficción. Inspirado en la canción “Óleo de una mujer con sombrero”, de su admirado Silvio Rodríguez (“Veo una luz que vacila. Y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna. Con otra figura que recuerda a mí. Veo más: veo que no me halló. Veo más: veo que se perdió”), Una mujer con sombrero sería el título de su novela y contaría la historia de cómo una mujer transita sus días con sus amigos luego de enterarse del crudo diagnóstico que le anticipa su muerte por un cáncer de mama terminal. El sombrero sería usado ella para disimular la falta de cabello, consecuencia de la quimioterapia; de allí, el título. Productor de raza desde siempre, incluso había pensado en una actriz para ese papel: Mercedes Morán.

Rozín le propuso esa historia a Telefe. Según pudo saber Teleshow, en paralelo la emisora ya estaba realizando los bocetos iniciales de El primero de nosotros, por lo que sin descartar ninguna opción le habrían comprado los derechos de la ficción con la intención de unificar ambas tramas (Una mujer con sombrero y la novela próxima a estrenarse) para extraer lo mejor de cada libro.