Floppy Tesouro reveló que al nacer fue entregada a otra familia

jueves, 17 de marzo de 2022 00:00

Floppy Tesouro asistió a una entrevista con Moria Casan, en su ciclo Moria es Moria y no se guardó nada al momento de hablar con la vida. Eso la llevó a revelar un duro momento que vivió su familia cuando ella nación y que sus padres le contaron de grande.

Es que la modelo contó que al nacer fue dada por error a otra familia y el momento se volvió inolvidable para sus padres. “Cuando naciste por error te entregaron a otra familia”, lanzó Moria, a lo que Floppy respondió: "Fue tremendo. Me lo contó mi mamá de grande y dije ‘es joda’”.

“Mi mamá estaba re dolorida, entonces se quedó mi papá con mi prima ayudando. Y cuando mi prima me va a cambiar el pañal, tenía pito, y dijo ‘esta no es Floppy’”, contó entre risas. “Mi prima empezó a los gritos y yo me estaba yendo para Paraguay con una familia, y mi mamá se quedaba con un varón, que vaya Dios a saber de quién era”, agregó divertida.

Moria explotó con la historia y se cuestionó qué había pasado con el bebé a quien cambiaron por error con Floppy. Reflexión sobre la que la modelo dijo que sus padres no quisieron averiguar y sólo se abocaron "a recuperarla".

Divertidas con la anécdota, Floppy y Moria coincidieron en que a historia parecía sacada de "This is us" y estallaron en risas.

"Soy adicta al..." la insólita anécdota que reveló Floppy Tesouro

Floppy Tesouro pasó por Cortá por Lozano y en el diván de la conductora recordó una anécdota sobre un viaje a Las Vegas y un problema de adicciones. La modelo contó una experiencia vivida que transformó las expectativas de vacaciones que tenía para ella y su familia.

"Nosotros viajamos mucho y fue en uno de esos viajes cuando la niñera me dijo arriba del avión 'Señora Floppy le tengo que comentar algo'. ¿Me lo tiene que comentar ahora? le iba a decir...", relató Floppy ante la atención de Vero.

Fue entonces que la mujer hizo una confesión inesperada para la artista. "Me dijo 'yo soy adicta al juego', y estábamos yendo a Las Vegas", comentó. "Era ideal, era la niñera más loca del mundo", retrucó Vero ante la risa nerviosa de Floppy.

"¡Estábamos yendo a Las Vegas!, no había manera que no se tiente siendo adicta el juego. (...) Qué no esté mirando esta mujer, por favor. No vamos a dar nombres ni nada pero se jugó todo Vero, se jugó su plata, el Ipad de la nieta, todo. Ahí tuvimos que aportar", agregó Floppy.