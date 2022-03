En medio de un difícil momento personal, Dani La Chepi fue operada

jueves, 17 de marzo de 2022 22:18

Los últimos días no fueron fáciles para Dani La Chepi, luego de dar un gran salto en su carrera en los medios, la actriz y cantante, que encontró su lugar en las redes sociales, afrontó su separación de Javier Cordone y el delicado estado de salud de su padre, quien hace 9 años se encuentra internado tras sufrir un ACV. Y como si eso fuera poco, el miércoles 16 quedó internada en la Clínica Olivos, donde fue operada de urgencia.

"Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping, amo la clínica Olivos, me encanta venir acá", narró con humor en su perfil de Instagram. Y agregó: "Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar".

Luego de pasar por el quirófano, la conductora de El gran juego de la oca se comunicó con la periodista Karina Iavícoli y contó cómo se siente. "Me sacaron un cascote de Caminito, más o menos. Estoy esperando que vuelva el médico, yo ya tenía miedo de los riñones pero esto pasó rápido y todo junto", explicó, en referencia a las emociones que atravesó en los últimos días.

"El domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos, básicamente, de mi papá, que hace nueve años como muchos saben tuvo un acv isquémico. Y bueno, se descompensó mucho y fuimos corriendo", contó días atrás, visiblemente angustiada. "A mi viejo le decimos Robocop, ave fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Clínicamente no tiene explicación. Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar, es que las cosas se pelean hasta el final y otra cosa más: digamos gracias todo el tiempo, que orgullosa de ser tu hija", añadió. Afortunadamente, el hombre mejoró al día siguiente y se mantiene estable, pero el cuerpo le pasó factura a la influencer.

Por otra parte, luego de varias semanas en la que sus seguidores especularon sobre su estado civil, Dani confirmó que se separó de Cardone, que trabajo como recolector de basura, a quien conoció en plena pandemia. Y aunque en su momento aseguró que no daría detalles que pertenecen a su vida privada, en la conversación con Iavícoli contó que le llegaron muchas capturas de mensajes en los que su exnovio acordaba encontrarse con más de una amante. Por lo pronto, se encuentra acompañada por su mamá y sus amigas, ansiosa por regresar a su hogar.