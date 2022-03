El dulce posteo que le dedicó el actor de Cemil a una compañera de Fugitiva

jueves, 17 de marzo de 2022 00:00

Su personaje es sin dudas uno de los más serios y que más imparte miedo en "Fugitiva", la ficción del Prime Time de Telefe. Cemil es el hombre que en el capítulo de este miércoles le disparó a Tahir y lo dejó agonizando como venganza de lo que le ocurrió a su hija.

La ficción turca, cuyo nombre original es Sen Anlat Karadeniz, transita días en los que la vida y la muerte se cruzan entre sus protagonistas. Después de que la joven Mercan fue impulsada por Vedat a suicidarse, y por ello quedar en Terapia Intensiva, ahora quien atraviesa el peor camino es Tahir.

El joven Kaleli sufrió una herida en el hombro producto de un disparo de Cemil por lo que le ocurrió a su hija Mercan. "Dije que si no se salva, te mataría", advirtió el hombre de mirada ruda y fria a Tahir. Sin embargo, este último sobrevivió. Ahora quien intentó matarlo terminará tras las rejas.

Pero ¿quién es el actor que da vida a Cemil? Su nombre es Hilmi Özçelik, tiene 54 años de edad y nació en Trebisonda. Tiene una larga trayectoria con la actuación, especialmente con trabajos para el cine.

En Instagram tiene más de 35 mil seguidores y allí comparte fotos de sus trabajos pero también de su vida diaria y de los backstage. Precisamente durante el 2018, año en el que se grabó esta serie, Hilmi compartió varias fotos con sus compañeros de rodaje de la ficción Fugitiva.

Las fotos publicadas son más de 10 y muestran la buena relación que los integrantes del elenco tenían cuando se apagaban las cámaras. En las distintas imágenes compartidas se lo puede ver con los actores que dan vida a Mustafa (Sinan Tuzcu), Nazar (Cagla Özavci), Asiye (Öykü Gürman), Vedat (Mehmet Ali Nuroglu), Nefes (Irem Helvacioglu) y Mercan (Belfu Benian).

Precisamente a esta última actriz, él le dedicó unas dulces palabras que sumaron cientos de Me Gusta y buenos comentarios. En el posteo, que fue acompañado con una foto de ambos juntos, escribió: "Mi muy querida y única coprotagonista en el set, la mejor maravilla del mundo que más amo, no sé, lo que puedo decir es alguien, dulce comprensión querida amiga, lo que como y bebo. , lo que como y bebo....... (seguiré mientras me acuerde...)".

Las dulces palabras fueron dedicadas a la actriz Belfu Benian quien se pone en la piel de Mercan en la ficción que se ve ahora en la Argentina. El posteo sumó más de 5 mil Me Gusta y cientos de mensajes de los seguidores de ambos actores.

Mirá las otras fotos que compartió él en su Instagram