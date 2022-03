Cande Tinelli habló de sus retoques estéticos: "Me pongo bótox como cualquiera"

jueves, 17 de marzo de 2022 17:32

Por el simple hecho de ser hija de una de las personas más famosas del país, Cande Tinelli se terminó acostumbrando a que se hable de ella en TV, los portales de noticias y en las redes sociales. Pero más allá de los comentarios por su trabajo, su relación con Coti Sorokin o el vínculo con su familia, la cantante suele recibir muchos mensajes sobre su aspecto físico, motivo por el que decidió hacer un contundente descargo en sus redes sociales.

El detonante fue que Instagram haya eliminado una foto en la que se la veía haciendo topless. "Yo sé que esto viene de las mujeres. Me censuran las historias por mostrar medio centímetro de la rayita de una lola", empezó. "Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas. Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más", agregó.

Y se mostró harta de lidiar con este tipo de comentarios: "Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un puto problema en decir que me hice en la cara: la nariz me la hice dos meses, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona". Además, insistió en pedir que dejen a ella y al resto de las personas hacer lo que quieran.

También se refirió a las notas que hicieron algunos portales luego de que diera a entender que quería tatuarse pecas en la cara. "Me hacen quedar como una tarada y yo no estoy todo el día pensando en qué me tatúo. No soy una hueca que piensa solo en lo estético. Pienso en todas las cosas que están pasando en el mundo", aclaró.

Por último, compartió un comentario de una seguidora que la acusó de operarse con el dinero de Marcelo Tinelli. "Si fuera con la plata de mi viejo tuviera 100 operaciones más, amore (...) Y si fuera con la plata de mi viejo no me daría vergüenza tampoco. El que puede puede", respondió la joven de 31 años, fruto de la relación del conductor de ShowMatch con Soledad Aquino.