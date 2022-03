La reacción de los amigos de Gerardo Rozín, cuando les dijo que estaba muriendo

martes, 15 de marzo de 2022 00:00

Cuando a mediados del 2021, la salud lo golpeó comenzó una carrera contra el tiempo y una lucha que sabía que la tenía perdida. Gerardo Rozín no bajó los brazos y en alguna ocasión dijo, tras ser operado, que había ganado un partido pero no el campeonato. El pasado viernes murió a los 51 años y si bien publicamente nadie sabía el dolor que le tocó atravesar, sus más allegados conocieron que estaba atravesando el camino a la muerte.

Tiempo antes del final, él le confesó a algunos amigos que estaba muy enfermo y que esta vez no iba a salir. Según fue quedando expuesto en los mensajes que varios artistas colgaron en las redes sociales, durante los últimos meses, mantuvo llamadas y encuentros con distintas figuras a quienes le contó que se estaba muriendo pero algunos no creyeron que fuera tan grave.

“Hablamos bastante por teléfono en los últimos meses. Había llamado para despedirse. Por supuesto, yo le refuté aquella escena poniendo de manifiesto lo exagerado que era en algunas de sus apreciaciones y cambié de tema quitándole relevancia a su conversación. Indefectiblemente, siempre terminábamos riendo”, reveló Fito Páez en un posteo en Instagram.

Coincidentemente en el mismo camino se expresó Zaira Nara, una de sus compañeras del programa por varios años. “Me dijiste me estoy muriendo… y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo”, escribió Nara en las redes sociales.

En la misma línea, Cirio sostuvo: “En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza”.

Según reveló la periodista Yoana Don en la señal de noticias A24, y reprodujo diario La Nación, en diciembre del año pasado Rozín decidió viajar a Rosario para despedirse personalmente de sus amigos más íntimos, como el intendente Pablo Javkin o Juan Carlos Baglietto, un referente cultural rosarino.

También recordó que el periodista asistió a un encuentro de la tradicional Mesa de Galanes, en el icónico bar El Cairo de la ciudad. Dicen que pedía sacarse fotos con cada uno de los presentes. “Me estoy muriendo y probablemente no vuelva”, les advirtió, pero todos cambiaban de tema. Ricardo Centurión, uno de los integrantes históricos de este grupo de amigos, le contó a Don que lo había visto bien al conductor de La Peña de Morfi, pero que le llamó la atención que cuando se fue del bar se olvidó la campera y una botella de vino que le habían obsequiado.