Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 15 de marzo de 2022 00:00

La venganza de Aslan comienza a complicarse y con esto, alguien puede salir herido en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La ficción atraviesa una situación en la que el joven Aslanbey cada vez va quedando más en evidencia y su abuela ya no tratará de protegerlo tanto, sospechando que algo trama.

En el capítulo de este lunes, Azize no logró cruzar a Aslan con su madre, la Sultana, y con su hermana Gönul. Gracias a Mafhuz él pudo escapar de esta trampa pero ahora el camino comenzó a tornarse cada vez más complejo.

Luego Aslan se reunió con su madre y puso en evidencia a Asiye, la mujer que tendría que haberle advertido los movimientos que estaba por hacer su abuela. "¿Sabes por qué mi abuela te citó en este lugar?", comenzó preguntando a la Sultana. Luego agregó: "Yo también estuve ahí. Si Mafhuz no se hubiera dado cuenta, Azize Aslanbey nos hubiera puesto frente a frente sin que nos hubiéramos anticipado. Si ese encuentro se hubiera realizado hubiera sido el fin de todos los planes. Tal vez mi abuela hubiera descubierto que mi madre lo sabía todo, con solo ver un gesto de ella... Yo hubiera quedado indefenso delante de mi abuela. Tú eres la única culpable. Tú estás para poder ayudar y quitar los obstáculos, mantenernos informados. ¿Por qué no lo sabías?".

Por otro lado, Mafhuz habló con Asiye y le confesó que quiere encaminar a Aslan: "necesitamos que él vuelva a concentrarse en el objetivo. Aslan no es un mal hombre, me molesta su situación con Reyyan. Pero tanto él como yo vinimos a traer justicia. Estamos en el mismo lado, al menos hasta que no se pase del límite... no dejaré a Aslan al medio del camino".

En el capítulo de este martes, Azize ingresará a la casa de Aslan cuando él no está y después de revisar todos los ambientes descubrirá algo impensado: detrás de la biblioteca, y de manera escondida, guarda muchas fotos de Reyyan Sadoglu.

Luego, cuando llegue Aslan ambos tendrán una fuerte discusión. "He estado aquí hace horas. Cuando no te queda ocios, me da una excusa para venir aquí", comenzó lanzando la anciana a lo que su nieto le responderá: "¿te das cuenta de que me estás poniendo en peligro constantemente al venir acá?".

Pero la matriarca no conforme con su actitud le preguntará: "¿Qué pasó con el peligro que estás asumiendo?, ¿qué pasó hoy en el jardín de té?, ¿qué hiciste para enojar tanto a Miran y que él hiciera todo el escándalo?". "Conozco a Miran. Es irritable, impulsivo, pero no fuma donde no hay fuego", lanzará la mujer y después aclarará: "Miran es el objetivo de los Sadoglu. Siempre lo será porque no puede renunciar a Reyyan. No quiero que estés al lado de Miran y te fijes un objetivo".