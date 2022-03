Video: Gerardo Rozín y un fuerte pedido tiempo antes de morir

lunes, 14 de marzo de 2022 18:22

"Quiero decir algo que para mi es muy importante". Con esas palabras, Gerardo Rozín empezó un video que dirigió a los argentinos en general pero a los legisladores en particular. Fue el 11 de diciembre del 2021, en un momento en el que reflejó una vez más su compromiso y amor a la música.

A través de Instagram, hizo un pedido que hoy cobra mucho valor y un nuevo sentido. El conductor, que falleció el pasado viernes por un tumor cerebral, hizo un posteo con el fin de que se instaure el "Día de la Música Rosarina" en homenaje a la Trova Rosarina. Esta misma fue un puente entre el rock argentino de los 70 y el sinfónico y el jazz-rock.

En el video se lo escucha decir: "Me parece absurdo que todavía no hayan propuesto este día que recuerda el desembarco de la Trova Rosarina en Buenos Aires, no haya sido planteado como el Día de la Música Rosarina. No porque no haya habido otros músicos importantes antes, sino porque lo que constituyeron juntos, fue importante socialmente, desde el punto de vista de la resistencia, desde el punto de vista artístico, y sobre todo para la ciudad".

Luego agrega: "Nuestra identidad también se construye. A mi no me parece mal mezclar y hacer cosas nuevas pero los valores son los valores y reconocer una construcción simbólica tan importante, es imprescindible. Ojalá se distraigan un poco menos y se concentren".

Por otro lado destacó: "Tenemos esta obra, tenemos la trova, crecimos con la trova, nos mostramos con la trova, mostramos quienes somos y nos sentimos acompañados hoy gracias a la música y la letra de la trova. Ojalá que con este empujoncito alguien más se enganche y salgamos a pedir el Día de la Música Rosarina como día de reconocimiento a esos artistas que nos hicieron más felices".

Paralelamente a la publicación de este video en su muro de Instagram, escribió unas líneas en el posteo en la que se puede leer: "Por belleza, identidad y orgullo celebremos a ese desembarco como el origen de un espacio que nos hizo más felices y nos acompaña vivo y nuevo hasta hoy. La crónica suma y transforma, la historia emociona. El mayor aporte cultural que Rosario hizo a la democracia sigue siendo no recocido oficialmente".

Con el nombre de la Trova Rosarina, se recuerda a Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio, Rubén Goldín y Lalo de los Santos.

Mirá el video que dejó Gerardo Rozín con su pedido: