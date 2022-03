Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 14 de marzo de 2022 00:00

Cansada de todos. Así terminará Reyyan en el capítulo de este lunes en Hercai, la novela de las siestas de Telefe. En esta ocasión la protagonista no portará más las reacciones agresivas e impensadas de Miran que le terminan afectando siempre a ella.

En el capítulo de este viernes, Azize llamó a Aslan y lo convocó en un lugar puntual para hablar. Una vez juntos, Azize le dijo a su nieto: "Te vas a llevar todo lo que te han privado hasta ahora. Te presentaré a tu madre y a tu hermana. Lo confesaré todo y entonces te irás en silencio. Eso sucederá cuando llegue el momento, no puedo sacrificarte". Tras esto, él reflexionará: "yo veo el final del camino, la forma de hacer el mayor daño es conociendo al enemigo".

Por otro lado, Miran encontró el encendedor de Aslan en la mansión Sadoglu y explotó de ira al saber que él estuvo dentro de ese lugar, en un contexto que desconoce y con un objetivo que no sabe cuál es. Al ver que Miran tiene eso en sus manos, Reyyan le confesó que ella fue quien lo dejó ingresar allí porque de otra forma ella iba a ser descubierta por su familia.

En el capítulo de este lunes, Reyyan nuevamente se escapó de la mansión pero esta vez para hablar con Aslan y agradecerle por todo lo que hizo. "Quiero agradecerte por haberme ayudado ayer. Pero hubo un malentendido", apuntará la joven para pedir que se aleje. Sin embargo, Miran los verá y estallará de ira, provocando un verdadero revuelo delante de todos.

Tal revuelo luego le llegará a los oídos de Nasuh, que sabrá que su nieta una vez más se escapó. "¿Dónde está Reyyan, Hazar?", lanzará el patriarca y agregará: "¿está en su cuarto?, ah! cómo puede estar en su cuarto si recién la vieron en el jardín de té... y si no fuera suficiente, Aslan estaba con ella". Esto se convertirá en un nuevo problema en la familia Sadoglu.

Por todo este escenario, la joven Sadoglu se vio superada por la situación: "¿Sabes todas las dificultades que tengo que superar para verte Miran? No lo sabes, no desperdiciarías así los momentos que pasas conmigo si lo supieras. Anoche mi papá me sorprendió, me miró de tal forma que me sentí destrozada por mis mentiras. Por qué haces esto cuando hago tanto para estar juntos. Qué debo hacer para que estés seguro de mi amor".

Tras estas palabras tomará una decisión extrema: abandonar a todos e irse del pueblo. "Me marcharé, incluso me largaré de esta ciudad. Mi papá me llevará con mi madre. Iba a viajar para el nacimiento pero me marcharé ahora", finalizó.

Por otro lado, Gönul le recriminará a su abuela el daño que le hizo a su prima Elif y la culpará de su muerte: "Primero mató todas sus esperanzas y luego le quitó la vida... dígame si estoy mintiendo. Todo está escrito en el diario. No sólo arruinó la vida de Elif sino la de todos nosotros también. Incluso mintió sobre mi hermano muerto, me dijo que estaba vivo. Lo usó para que yo me divorciara. Su promesa de traer a mi hermano era mentira".