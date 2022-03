La tristeza de Malena Guinzburg en el aniversario de la muerte de su papá

domingo, 13 de marzo de 2022 00:00

En las últimas horas, el mundo del espectáculo argentino ha quedado conmocionado tras la muerte de Gerardo Rosín. Entre los artistas que manifestaron no poder creer lo que estaba pasando se encuentra Malena Guinzburg quien compartió cámara con él en Morfi.

La humorista decidió dejar de lado los chistes para demostrar su profunda tristeza y le aseguró: "Fue un placer jugar con vos. Gracias @gerardorozin". La participante de MasterChef Celebrity Argentina acompañó sus palabras con un video en el que se los ve a ambos junto con el cantante Raphael, interpretando justamente la canción "Como yo te amo".

Fue un placer jugar con vos. Gracias @gerardorozin pic.twitter.com/496rIXpbTU — Malena Guinzburg (@mguinzburg) March 12, 2022

Además de ser un día movilizante por la pérdida de su colega, Malena también estaba pasando por un momento complicado al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su papá. "Y encima hoy hace 14 años que se iba mi viejo. Qué mierda la muerte", reflexionó en Twitter.

Y encima hoy hace 14 años que se iba mi viejo. Qué mierda la muerte. pic.twitter.com/1UWZCq8lPV — Malena Guinzburg (@mguinzburg) March 12, 2022

Malena y las críticas de los haters

Primero como reemplazo y ahora como participante permanente, Malena Guinzburg se hace notar en la cocina de "Masterchef Celebrity 3". Tras algunos cruces con Catherine Fulop, la humorista apuesta por su estilo propio en sus intercambios con el jurado aunque las reacciones en redes sociales no son siempre felices.

Por eso, en Twitter hizo su descargo filoso para dar por cerrado el tema: "Puede gustarles o no lo que yo hago. Les puede parecer malísimo y que soy una basura porque no les causo gracia. Pero lo que digo de mi viejo es un CHISTE, así que no me rompan los ovarios. Besos Y gracias a los que me bancan!".

Puede gustarles o no lo que yo hago. Les puede parecer malísimo y que soy una basura porque no les causo gracia. Pero lo que digo de mi viejo es un CHISTE, así que no me rompan los ovarios. Besos



Y gracias a los que me bancan! ?? — Malena Guinzburg (@mguinzburg) January 20, 2022

Malena siempre recuerda a su padre Jorge y acota, ante cada avance, que a él le hubiera gustado que lo lograra. Debido a que Guinzburg ha fallecido, a muchos seguidores del programa no les gusta la referencia que la actriz realiza.

La comediante y humorista Malena Guinzburg en principio, grabó participaciones para el programa de Telefe ocupando el lugar de Mica Viciconte, que estuvo de vacaciones en Brasil con Fabián Cubero y sus familias. Pero, advirtieron que después que la influencer y conductora regresó, ella se integraría de manera permanente.