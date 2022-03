El conmovedor llanto de Julieta Prandi en el velorio de Rozín: "Es muy triste despedir a un amigo"

domingo, 13 de marzo de 2022 00:00

Este sábado, cientos de figuras del espectáculo e incluso de la política, manifestaron públicamente su dolor por la pérdida de Gerardo Rozín, quien falleció en las últimas horas del viernes producto de un tumor cerebral.

Julieta Prandi fue una de las que se mostró más conmovidas en su último adiós en Buenos Aires, antes de que trasladaran sus restos hacia Santa Fe. "Es muy triste despedir un amigo, una persona que marcó tanto, la vida de tantas personas y que nos enseñó tanto. Estoy feliz porque ahora se lo llevan a su ciudad, a Rosario, y lo imagino feliz por eso", aseguró en diálogo con los medios.

La modelo había trabajado con Gerardo en "Gracias por Venir" e incluso en el último tiempo estuvo al frente de "Es por ahí", un ciclo de América que se realizaba con la productora de Rozín por lo que después de años volvieron a estar codo a codo.

"Con su buen y mal carácter, nos enseñó mucho. Yo aprendí mucho al lado de él, tuve el privilegio de ser su alumna en muchas cosas. Era un gran productor, un gran periodista, una gran persona y un gran amigo, sobre todo. Si bien sabíamos que esto iba a pasar pronto, uno no está esperando la noticia", agregó.

Si bien se mantenían en contacto, el periodista no había querido verla ni a ella ni a nadie debido al estado en el que se encontraba. "En los últimos días habíamos hablado por teléfono y mensajes. No llegué a verlo porque él ya no quería y estaba metido en su casa, con medicación y cuidados. Pero hace menos de un mes, él estaba mirando el minuto a minuto del programa porque Es por ahí es de él y decía ‘que sí’, ‘qué no’… siempre estuvo en cada cosita, no podía evitarlo".

Finalmente, aseguró que le hubiese gustado poder seguir trabajando juntos. "Cuando yo firmé para estar en este programa, él me dijo ‘bueno, ahora, compañera, volvimos a trabajar juntos. La próxima lo hacemos juntos de a dupla’. Él ya quería volver, estaba en su esencia, nació para esto", sentenció.