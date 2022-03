Seray Kaya, fue aclamada por su desempeño en Prisionero

sábado, 12 de marzo de 2022 00:00

Las ficciones turcas lograron alto prestigio en los distintos países donde se transmitieron. Doctor Milagro y Fuerza de Mujer son algunas de las novelas, que sigue latente en el recuerdo del público. Sus actores son reconocidos en todos los lugares donde llegó su prestigioso trabajo. Entre las figuras recordadas estás Seray Kaya, quien hizo de villana en Fuerza de Mujer.

Kaya fue quien interpretó a la hermanastra malvada de la protagonista en la exitosa telenovela turca, Fuerza de Mujer. Un reconocido papel, que le abrió puertas en distintos proyectos, Actualmente, la joven se encuentra trabajando en la serie turca Prisionero. Allí comparte con reconocidas figuras del mundo de la actuación. Onur Tuna, Ismail Hadjioglu, Hayal Köseoglu, Melike Ipek Yalova, son algunos de los actores que brillan en la serie.

Seray interpreta a Cemre, una joven abogada que nunca ganó un caso en la serie. Cada derrota, hacía que se levantara más fuerte. En cada episodio, la actriz, deleita con su lucha, inteligencia y belleza.

"Estamos muy contentos con el éxito que hemos tenido. Espero que haya más por venir. Me impresionó mucho la primera vez que leí el guión. Le dije: "Tengo que ser parte de esto". La ficción, la historia, todo es tan exitoso. Cuando leo un guión, me hago algunas preguntas. Una de ellas es '¿Veo esta historia?' Y cuando leí este guión, dije: 'Definitivamente veré esto'", destacó la joven al portal Onedio.

Sobre su personalidad, la actriz destacó: "soy una persona autocrítica. Me he estado criticando a mí mismo con dureza, y ha habido momentos en que me he criticado a mí mismo en episodios que se han emitido hasta la fecha. Pero sé cómo agradecerme cuando llegue el momento. Cemre y yo hemos desarrollado un vínculo profundo".

La joven está feliz con el papel obtenido, aunque dejó en claro que sigue trabajando a diario para dar lo mejor. Dueña de una personalidad fuerte decidió emprender este proyecto, que según remarcó le genera mucha satisfacción.