La emotiva despedida de Montaner a Rozín: "me pueden dar el pésame que lo voy a aceptar"

sábado, 12 de marzo de 2022 17:45

La muerte del periodista Gerardo Rozín a última hora de este viernes ha conmocionado a varios ámbitos. Gente de la política y sobre todo de la farándula alzaron sus voces para despedirlo de forma pública.

Uno que llamó la atención, tal vez porque no era tan conocida su cercanía o tal vez por sus emotivas palabras, fue Ricardo Montaner. "Me pueden dar el pésame,que lo voy a aceptar por derecho ganado", escribió en su Instagram el intérprete de boleros.

"He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo. Al final tuvo razón, se iba a ir pronto", reflexionó.

Por otra parte, contó cómo está viviendo este momento. "Tengo dolor y enojo,pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar. También agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza", contó conmovido.

El Tío Rozin, el de La Peña se fue y nos dejó solos. Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo. Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que él decía no tener", reveló Ricardo.

"De todos modos estoy seguro de que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como “el tío ROZIN”", sentenció.