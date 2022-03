Jésica Cirio despidió a Gerardo Rozín: "que se prendan las cámaras y vos no estés"

sábado, 12 de marzo de 2022 13:12

El dolor no disminuye y menos en quienes lo conocieron. La temprana muerte de Gerardo Rozín marcó un antes y un después en la televisión argentina, después de que se conoció que vivió un largo tiempo padeciendo un delicado estado de salud por un tumor cerebral.

En este marco, muchos famosos y compañeros de trabajo lo despidieron con sentidos mensajes, siendo una de ellas Jesica Cirio, con quien conformó la dupla en La Peña de Morfi, y quien se mostró profundamente conmovida por la muerte de su amigo.

"Tengo el corazón roto… En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza", comenzó escribiendo la conductora en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria… una persona que me abrió las puertas a un programa mágico y maravilloso, un grande de la televisión, el que más hizo por la música y se fue demasiado rápido".

Su delicado estado de salud se debió a una larga lucha contra la enfermedad desde hace más de dos años. "Me enseñaste que se puede hacer programas con el corazón! Tan talentoso, profesional y con un sentido común como pocos, marcaste un antes y un después en la televisión y ya nada va a ser lo mismo sin vos…", añadió Jesica.

"Gracias por confiar en mi, gracias por enseñarme tanto! Siempre fuiste simplemente vos: un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, su familia, Fontanarosa y a su amado rosario central", añadió a su palabra. En tanto que finalizó: "Por siempre en mi corazón, te voy a extrañar mucho, cada día. Y lo difícil que va a ser que se prendan las cámaras y vos no estés al lado mío, no lo puedo explicar. Hasta siempre Gerar".