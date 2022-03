Ebru Sahin, protagonista de Hercai, se reencontró con el amor de su vida

sábado, 12 de marzo de 2022 00:00

Ebru Sahin la joven actriz turca que sigue batiendo récords con su trabajo actoral en todo el mundo. Reconocida y aclamada por su protagonismo en la serie Hercai, uno de los platos fuertes de Telefe. La ficción tiene como protagonistas a Akin Akinözü y Ebru Sahin, que dan vida a Miran y Reyyan Sadoglu.

La actriz interpreta a una joven valiente que lucha por vivir ser feliz junto al amor de su vida Miran. Deberán enfrentar muchos obstáculos para que su amor triunfe. La novela crece en teleaudiencia y en Argentina es una de las más vistas.

Sahin superó los 3 millones de seguidores en las redes sociales y en cada uno de sus posteos alcanza los 100 mil me gustas e incontables reacciones. Distintos medios turcos dieron a conocer que la joven había encontrado el amor "en la vida real". Ella no dudo en negarlo y en su feed comparte fotos e historias con el galán que robó su corazón. Se trata de Cedi Osman un joven que se dedica al deporte y que por motivos laborales se encontraba distanciado de Ebru.

En los portales turcos se habían instaurado rumores de rupturas, pero la joven salió a desmentir. Lo cierto es que la pareja está enamorada y ya había propuesta de casamiento. Desde el portal turco Posta capturaron imágenes del esperado reencuentro entre Osman y Ebru.

A pesar de vivir en países separados, la relación de la pareja continúa tan intensamente como el primer día. El joven no pudo sorprender a Ebru para San Valentín por motivos laborales. Pero, hace poco fueron vistos en un romántica velada en The Keep It Secret en Emirgan.

Lejos de los rumores de separación la pareja sigue afianzando y consolidando su vínculo amoroso. Un amor que demostró que la distancia no es impedimento.