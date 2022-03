Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes con una triste despedida

viernes, 11 de marzo de 2022 00:00

Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe, vive momentos en los que la muerte parece estar cada vez más cerca. Yilmaz tuvo un brutal vuelco en su auto que lo dejó en grave estado y llevó a su amado en quedar abrazada por la desesperación.

En el capítulo de este jueves, se vio a Yilmaz luchando por su vida en la cama del hospital. "No te rindas hijo, no te dejes llevar. Dios mio, lo perdonas mi Señor", pidió Alí Rahmet quien se mostró quebrado ante la posibilidad de que él muera.

Por otro lado, Müjgan se fue a almorzar con Fikret lejos del pueblo, de todo y de todos. En el restaurante, ambos empezaron a tener una conexión muy especial que los comensales de otra mesa lo advirtieron. Tal es así que los extraños creyeron que ambos estaban casados y que el bebé era de ellos. "Dios quiera que puedan tener una hija que se parezca a usted que es muy bella", dijo la comensal de otra mesa deseándole un futuro próspero a los 2.

Por otro lado, Züleyha se mostró muy quebrada ante la posibilidad de que su amado muriera: "Despierta Yilmaz, despierta por favor. Sería bueno tener una casa, será nuestro hogar como lo soñamos. Lo esperaré en casa esta noche. Yilmaz no nos dejará, Dios por favor, despierta".

En el capítulo de este viernes, todos conocerán que el gran héroe en medio del vuelco fue Demir, precisamente quien alguna vez fue enemigo de Yilmaz. El relato de un testigo contará que cuando él vio que el auto había volcado, no dudó en arriesgar su vida por salvarlo: "estuve en el lugar del accidente y lo vi con mis propios ojos. Demir salvó a Yilmaz. Había gasolina derramada y le gritamos que viniera que el auto iba a explotar pero no escuchaba. Se esforzó por sacarlo. Rompió la puerta con una pequeña palanca y abrazó a Yilmaz. Salió del coche en llamas. Casi muere en la explosión".

Luego, entre lágrimas, Züleyha reconocerá el gesto que tuvo su esposo con el hombre que ella ama: "Demir lo salvaste, lo salvaste entre las llamas. Te estoy muy agradecida", expresará para finalmente confesarle: "menos mal que estás aquí Demir, menos mal".

Por otro lado, Müjgan y Fikret volverán al pueblo donde se enterarán de lo que le ocurrió a Yilmaz e irán rapidamente al hospital. Entre lágrimas, cuando estén a solas, ella le dirá a Fikret que se arrepiente del daño que le hizo a su marido y por no dejarlo ser feliz con Züleyha. "Hay tantas cosas de las que me arrepiento. Mientras Yilmaz está ahí arañando la muerte, me arrepiento de tantas cosas", comenzará expresando la doctora.

Luego agregará: "él está acostado en la camilla y no se si se levantará por la mañana. Ante la muerte, nada importa. Quién tiene razón, quién está equivocado, quién dijo la verdad. Nada importa. La muerte está ahí. Lo puse muy triste a Yilmaz, lo puse muy triste. Me duele mucho. Ojalá nos hubiéramos separado antes. Si me hubiera ido antes y no hubiera sido tan terca".

El dolor atravesará a todo Cukurova y el pueblo se verá consternado ante el grave estado de Yilmaz cuya vida pende de un hilo. Ante esto, los médicos harán todos los esfuerzos para salvarlo y en un momento que nadie esperaba abrirá los ojos. A su lado estará Züleyha y Ali Rahmet quienes hablarán con él para luego darle un espacio a solas con Müjgan.

¿Qué pasará?, ¿logrará salvarse?, ¿qué le dirá a Müjgan? y ¿a Züleyha?