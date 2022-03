Hercai, avance del capítulo de este viernes

viernes, 11 de marzo de 2022 00:00

La mentira tendrá más de una raíz y generará más verdades ocultas en Hercai, la novela de las siestas de Telefe. La novela turca atraviesa una situación en la que Aslan está convencido de que su abuela algo oculta y que las cartas que aparecieron guarda un secreto que nadie sabe.

En el capítulo de este jueves, Aslan confesó a su madre, la Sultana, y a Mahfuz que no le entregó la carta de Dilsha a Miran. "Quemé la carta", dijo contundente generando la reacción del verdadero padre de Reyyan y mano derecha de Aslan. "Esa carta nos iba a llevar al final. Cómo pudiste hacer algo así. Estoy acá para que no te dejes llevar por tus errores. Habla. Por qué la quemaste, cómo pudiste hacerlo. Destruiste toda la evidencia", lanzó Mahfuz.

Luego el hijo de la Sultana explicó qué tomó tal decisión porque sospecha que hay algo turbio detrás de esas cartas y puso en duda que sean reales. "¿Tienes una respuesta sobre el por qué la señora nunca nos ha dicho nada de todo esto? Ella pudo terminar con todos si hubiera querido. Yo no voy a hacer lo que ella hizo porque tengo una razón importante que es conocer la verdadera razón que tuvo mi abuela", apuntó el joven. "No quieres admitirlo pero te enamoraste de Reyyan. No me pongas en la situación de tener que elegir entre ella y tú porque no voy a permitir que nadie lastime a mi hija", advirtió Mahfuz cuando quedó solo.

Por otro lado, se conoció que la sospecha de Aslan era cierta: las cartas de Dilsha fueron escritas a la fuerza con Azize dictándole lo que tenía que poner. De esta forma se supo que también había más de una misiva que la matriarca escondía en el cajón de un mueble de su dormitorio.

En el capítulo de este viernes, Azize llamará a Aslan y lo convocará en un lugar puntual para hablar. La invitación generará intriga en el joven Aslanbey que pese a las dudas, igual decidirá ir a su encuentro. Después de que ambos cortaran la llamada, la matriarca reflexionará: "la única forma de protegerte, incluso de tí mismo, es yéndote".

Una vez juntos, Azize le dirá a su nieto: "Te vas a llevar todo lo que te han privado hasta ahora. Te presentaré a tu madre y a tu hermana. Lo confesaré todo y entonces te irás en silencio. Eso sucederá cuando llegue el momento, no puedo sacrificarte".

Por su parte, él reflexionará: "yo veo el final del camino, la forma de hacer el mayor daño es conociendo al enemigo".

Por otro lado, Miran encontrará el encendedor de Aslan en la mansión Sadoglu y explotará de ira al saber que él estuvo dentro de ese lugar, en un contexto que desconoce y con un objetivo que no sabe cuál es. Al ver que Miran tiene eso en sus manos, Reyyan le confesará que ella fue quien lo dejó ingresar allí porque de otra forma ella iba a ser descubierta por su familia.

Motivado por la bronca, Miran irá hasta la casa de Aslan para increparlo y lo que pase generará una situación inesperada.