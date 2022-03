Fugitiva: quién es Belfu Benian,"Mercan" en la ficción, el personaje que movilizará al fandom

viernes, 11 de marzo de 2022 00:31

Una escena impactó este jueves a los seguidores de Fugitiva, la ficción turca de las noches de Telefe. Uno de sus personajes, Mercan, apareció colgada por voluntad de Vedat. La escena impactante movilizó al fandom por la posible salida repentina de uno de los personajes que se perfilaba para dar mucho más en la trama.

Todo se dio en medio de una de las audiencias judiciales que tenía de un lado a Nefes con Tahir y del otro lado a Vedat, todos luchando por la tenencia del pequeño Yigit. En medio del juicio, Vedat le envió una foto a Tahir en la que se veía a la joven aparentemente muerta.

Tal medida la tomó el villano de la novela tras perder el control de su vida por el matrimonio de Nefes y Tahir. Por eso en medio del juicio le envió el mensaje de que él había matado a su ex prometida y Tahir no dudó en salir corriendo a buscar a la joven para salvarla. Esa escena impactó a la audiencia que no pudo creer que ese personaje abandonara la ficción. Pero ¿realmente es así? o será salvada a tiempo por el joven Kaleli.

Mercan es interpretada por Belfu Benian, una joven actriz de 26 años que nació en Estambul, Turquía. Luego de graduarse del Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de Bellas Artes Mimar Sinan en 2016, trabajó en obras de teatro en Ankara y Trebisonda.

Su primera experiencia en televisión llegó al integrarse al reparto de la serie Fugitiva, cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz" interpretando a Mercan Dagdeviren, una joven que cae en una terrible depresión al enterarse que el hombre que quiere se enamoró de otra y se casó.

La actriz es amante del deporte y los animales. Eso lo demuestra siempre a través de las redes sociales, donde también hizo un posteo sobre la escena que se vio este jueves en Argentina pero que salió al aire en Turquía en el 2018. En la foto que compartió se la ve con la soga al cuello y al actor Mehmet Ali Nuroglu (que interpreta a Vadat) al lado de ella. En el posteo destacó todos los buenos mensajes que le llegaron de los fans, después de que salió la escena al aire donde se la ve con la soga al cuello

Por otro lado, ella también compartió fotos con Mehmet pero en otra situación detrás de escena en la que se ve la buena química que hay con él. En la foto de ese otro posteo, él sale en el centro de la imagen y a su alrededor las mujeres de la ficción que se burlan de él.