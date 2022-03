El amigo de Gerardo Rozín habló sobre su salud: “es una situación muy dolorosa”

viernes, 11 de marzo de 2022 00:00

“Es un dolor muy grande”. Con esas palabras, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, contó la situación de salud que le toca atravesar a Gerardo Rozín. El conductor de La Peña de Morfi, se encuentra internado desde este miércoles en un estado muy delicado y aún no trascendió la enfermedad que tiene.

En este escenario, y ante las numerosas muestras de afecto de los seguidores pero también ante los rumores de todo tipo que se entramaron, Javkin salió a hablar a través de una radio de Santa Fe. El jefe comunal es amigo del conductor rosarino desde la adolescencia y llevan una relación muy estrecha, con lo cual conoce por lo que él está pasando.

“Gerardo eligió atravesar esto sin hacerlo público, hace un año que está en una situación complicada. Estuve con él la semana pasada. Es una situación muy dolorosa”, aseguró este jueves en la mañana en la entrevista radial brindada a Radio 2.

Si bien su familia aún no lo confirmó, Rozín habría sido diagnosticado con una enfermedad terminal pero él quiere mantener todo en reserva. “Quiero respetar también la decisión que él tomó, pero también entiendo que la publicación de la noticia provocó una explosión de amor hacia él”, agregó Javkin.

La suspensión de la Peña de Morfi

Desde que se conoció la noticia, el mundo del espectáculo nacional y los seguidores de "La Peña de Morfi" están conmocionados por el estado de salud de Gerardo Rozín. La nueva temporada iba a estrenarse este domingo, con la incorporación de Iván De Pineda, pero se suspendió. El canal suspendió el envio debido a que Rozín sigue en grave estado.

“Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado”, escribieron desde el canal en un comunicado oficial sobre el conductor de 51 años. “A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, agregaron en el mensaje, en el que también pidieron “respeto y cautela”.

Rozín se había ausentado el año pasado de su ciclo por un cuadro de salud sobre el que no entró en detalles. Tal fue el revuelo y la inquietud por conocer cómo estaba que reapareció en un contacto por videollamada en el que aseguró que su situación se estaba estabilizando.

En diálogo con Diario La Nación contó :“falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”.

Lamentablemente, en los últimos meses desmejoró y tras conocerse su lucha contra un cuadro complicado se multiplican desde cadenas de oración a mensajes de aliento en redes sociales para que pueda salir adelante.