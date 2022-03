Telefe suspendió el regreso de "La Peña de Morfi" por la salud de Gerardo Rozín

jueves, 10 de marzo de 2022 16:57

Desde que se conoció la noticia, el mundo del espectáculo nacional y los seguidores de "La Peña de Morfi" están conmocionados por el estado de salud de Gerardo Rozín. Creador, productor y conductor del programa de los domingos de Telefe, la nueva temporada iba a estrenarse este domingo, con la incorporación de Iván De Pineda, pero se suspendió. El canal suspendió el envio debido a que Rozín sigue en grave estado.

“Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado”, escribieron desde el canal en un comunicado oficial sobre el conductor de 51 años. “A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, agregaron en el mensaje, en el que también pidieron “respeto y cautela”.

Rozín se había ausentado el año pasado de su ciclo por un cuadro de salud sobre el que no entró en detalles. Tal fue el revuelo y la inquietud por conocer cómo estaba que reapareció en un contacto por videollamada en el que aseguró que su situación se estaba estabilizando.

En diálogo con Diario La Nación contó :“falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”.

Lamentablemente, en los últimos meses desmejoró y tras conocerse su lucha contra un cuadro complicado se multiplican desde cadenas de oración a mensajes de aliento en redes sociales para que pueda salir adelante.