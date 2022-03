"No pararon de preguntar": Laurita Fernández habló del amor, después del mensaje que subió a Instagram

jueves, 10 de marzo de 2022 11:57

Desde que Laurita Fernández se separó definitivamente de Nicolás Cabré, la pregunta de sus seguidores pero también de la prensa del espectáculo fue ¿quién conquistó su corazón este tiempo?, ¿está sola?

En este contexto, la bailarina compartió ayer un posteo en su historia de Instagram que generó revuelo y muchas especulaciones. "Un día así como cualquiera, conoces a alguien que te hace sentir que no habías conocido nada. Y que la primera vez no siempre es la primera. Mañana cuento todo", publicó Laurita, dejando a sus 4,7 millones de seguidores de Instagram, sin palabras.

A 24 horas de aquellas palabras, la rubia habló en el programa de Radio Metro y reveló a qué se referían sus palabras. En una serie de videos, desde el estudio de la radio donde ella es panelista dijo que todo fue una broma.

"Es culpa de este señor. Perdí una prenda contra él", comenzó expresando ella señalando a Gabriel Schultz quien luego tomó la palabra: "Tenía que decir que había descubierto el amor otra vez y no aclarar más nada".

Luego Laurita Fernández siguió con su explicación y dijo que los que escucharon "Decimetro", sabían de qué se estaba hablando. "Pero lo que no escucharon, no pararon de decir que yo estaba enamorada. Y no pararon de preguntarme por mi nuevo amor. No hay ningún nuevo amor. Todo fue porque perdí una apuesta", apuntó.

Mirá el video