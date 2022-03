Hercai: avance del capítulo de este jueves 10 de marzo

jueves, 10 de marzo de 2022 00:00

La venganza es la esencia de la novela Hercai pero el amor es la parte fundamental y eso es lo que la va superando capítulo a capítulo. La ficción turca de las siestas de Telefe, transita situaciones en las que el odio y la venganza fluyen y se cruzan pero el amor entre los protagonistas, Miran y Reyyan, es mucho más fuerte.

En el capítulo de este miércoles, Reyyan ideó un plan para engañar una vez más a ambas familias y ante el tribunal confirmó que no aceptó divorciarse de Miran, ante la sorpresa de él que no podía creer lo que ella decía. Luego afuera de la sala judicial ella le contó su plan a su marido: "Le dije a papá que estoy embarazada. Pero claro fue una mentira, no tuve otra opción. Debemos luchar por nuestra felicidad y no importa como. No fue fácil estar juntos por eso no podemos separarnos. Debemos buscar la forma de estar juntos y después estaremos unidos de tal forma que no habrá forma de separarnos".

Por otro lado, una persona muy intrigante llegó hasta la casa de la abuela Sükran. Lo hizo vestida toda de negro, con guantes y con paso lento para no ser descubierta. Se le acercó y la quiso toca, no se sabe si para acariciarla o hacerle daño. Pero cuando ella despertó, salió corriendo y la anciana detrás pero sin poder alcanzarla. "Hija eres tú, acaso me quieres decir algo, quieres hacer un milagro. Será que me estoy volviendo senil. Dios no me hagas perder la cabeza", expresó.

En el capítulo de este jueves, Aslan llegará hasta la casa en la colina de Miran para dejarle la carta que su madre le había preparado a Hazar confesando la verdadera paternidad. Al arribar verá que adentro está su primo con Reyyan besándose y eso será un duro golpe para él. Con este escenario tomará una decisión impensada y que pondrá un punto final a algo clave.

Luego Aslan llegará a la mansión Sadoglu y esperará que llegue Reyyan para sorprenderla. Una vez que se encuentra con ella, la ayudará a entrar forzando la puerta e iluminando su camino hasta su habitación. Pero el plan del joven Aslanbey es otro y lo concretará cuando nadie lo vea. En el interior de la mansión, en plena noche y cuando nadie lo vea, hará algo que formará parte de sus planes.

Por otro lado, Azize reflexionará sobre todo lo que está pasando. "Tienes miedo del destino que la has dado a tu enemigo, si Aslan vive. El juego que construiste con esto, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante?", le preguntará la matriarca al destino.

Luego esperará a su nieto para hablar a lo que él se adelantará y le dirá que su venganza sigue encaminada pese al amor que siente por Reyyan. "No me he rendido. Nos divorciamos. Mi amor sigue en el corazón. Nadie puede darse el lujo de tomarlo de allí... cuando la verdad salga a la luz, Reyyan también tomará una decisión".

Por último, en tono de confianza le preguntará qué hay de trasfondo para que ella quiera que Hazar muera: "Debo ser franco contigo abuela. Espero una mejor respuesta tuya: ¿cuál es la decisión que te llevó a este punto?, ¿cuál es la verdadera razón por la que quieres vengarte de Hazar Sadoglu?".