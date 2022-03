El mal momento económico de Facundo Arana: lo estafaron

jueves, 10 de marzo de 2022 00:00

La pandemia obligó a muchos artistas a buscar nuevos horizontes para generar ingresos en un momento en el que las producciones audiovisuales y los teatros tuvieron que parar. Y Facundo Arana fue uno de los tantos que quiso probar suerte en el rubro gastronómico e invirtió en un bar de Nordelta que fue inaugurado en noviembre de 2020. Sin embargo, al poco tiempo descubrió que fue estafado.

"He sido estafado en mi buena ley, pero gracias a Dios, de todo me recupero. Me invitaron a participar, vinieron, se sentaron y me dijeron cosas lindas, que estaba buenísimo y después era una empresa fantasma. Puse plata, pero es lo de menos. El tema es el tiempo, la energía…", reveló el actor en diálogo con Marcelo Polino. Y agregó: "Había puesto un bar, pero fue tan poco importante, ocupa nada en mi vida, lo conté porque hablamos y saltó".

Más allá de que el proyecto no salió bien, el galán logró comenzar un camino en paralelo a su carrera como actor. Sin ir más lejos, acaba de publicar La pluma de Cali, su primer libro. "Me gusta escribir historias cortas, algunas las publicaba en el blog, otras no. Y me convocaron de Penguin Random House para editar el libro. Lo hubiera podido soñar con toda mi alma, pero nunca me hubiera atrevido a soñar algo así", reveló en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.

Su costado actoral no está inactivo, ya que luego del estreno de Pequeñas Victorias en 2021, hizo varios castings y está esperando que surja alguna propuesta que lo entusiasme. Mientras tanto, está enfocado en disfrutar de la familia que construyó junto a María Susini y sus hijos India, Yaco y Moro, a quienes define como su "prioridad". "El foco está puesto en la familia, en el colegio de los chicos, cuidar a los cachorros. Toda a líbido potentísima que estaba colocada antes en las tiras, hoy lo comparto con algo que es lo más importante. No me falta laburo y me divierto como loco", señaló.

Además, se refirió al debut de India como modelo, en noviembre pasado. "Siendo hija mía y de María sé que tiene 14 mil caminos por recorrer", comentó con simpatía. Y reflexionó sobre su rol de padre: "Me considero un acompañante de lujo y cuidador de su seguridad hasta donde vayan mis obligaciones. No elijo ni su vida, ni su sexualidad ni sus elecciones. Es su vida. Yo soy el papá me voy encargar de que puedan leer, escribir y que sean educados. Todo el resto es de ellos".