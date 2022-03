Hercai: avance del capítulo de este martes 1 de marzo

martes, 1 de marzo de 2022 00:00

La sorpresa se sigue repitiendo capítulo a capítulo en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Tras la incorporación del nuevo personaje y la aparición de uno al que creían muerto, se da un nuevo giro que sorprenderá al fandom.

En el capítulo de este lunes, y tras una larga búsqueda, apareció Asat y lo hizo después de que Aslan Aslanbey asumió la responsabilidad de la herida de bala que lo hirió. "Estoy bien, acá nadie le va a disparar a nadie. Sí Miran, Aslan lo hizo pero también me salvó la vida", destacó Asat.

Luego Azat, agregó: "el error fue mio, estaban cazando y me crucé en el camino, fue un accidente. Aslan me disparó pero también me salvó la vida y me trajo acá a sabiendas de lo que podía sucederme. Así que nadie va a tocar a Aslan. Acá no tenemos problemas con nadie".

En este contexto, Azize se vio desconcertada por la aparición de Aslan y porque se metió entre medio de las dos familias sin que ella lo imaginara: "Con que viniste a cambiar el destino nieto. Eso pretendes y quién te está ayudando".

En el capítulo de este martes, Azat recordará las palabras que escuchó de Miran hablando con Azize minutos antes de recibir el disparo: "Me gané la confianza de Hazar, logré entrar a la mansión Sadoglu. Me iba a enterar de todos sus secretos y por fin iba a revelarlos. Iba a probar que Hazar mató a mi madre e iba a acabar con él. Pero no pudiste esperar.

Ante esto Azat dirá pensando en Miran: "eres un embustero, un verdadero canalla, cómo caí en tus mentiras". Por su parte, Reyyan le dirá a Azat que a ella no debe mentirle porque ella vio todo. "Estaba dentro de un auto, no podía salir y lo vi. Vi todo, pero tú cómo llegaste", señalará la joven quien reconocerá que Azat se sacrificó para proteger la familia.

En un texto, Aslan plasmó su pensamiento: "Tú eres el heredero de la familia Aslanbey, una de las familias más antiguas. Eres el nieto de Azize y el único hijo de Admet y la Sultana Aslanbey. Creciste en una mentira, ignorante de todo porque la señora Azize no quiso sacrificarte en su venganza contra los Sadoglu. Por el destino te convertiste en una de esas víctimas de la guerra".

Por otro lado, Reyyan enfrentará a Miran y la mentira que él dejó seguir adelante sobre quién disparó a Azat: "Lo vi todo con mis propios ojos. Sabes cuál es el problema que esto se trata de tí y tu abuela. Tu le disparaste a Azat y tu abuela me hizo verlo todo encerrada en un auto", le dirá ella generando un momento de desesperación en él.