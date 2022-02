Thelma Fardin anunció que se anuló el juicio a Juan Darthés

miércoles, 9 de febrero de 2022 00:00

Este martes en la noche, a través de sus redes sociales, la actriz Thelma Fardin publicó un video en el que dio a conocer que un tribunal de Brasil decidió "volver a cero" el juicio contra Juan Darthés, por el motivo de que no hay jurisdicción.

Fardín se mostró dolida y angustiada y resaltó que el mensaje que deja la Justicia es el de la impunidad, ya que el proceso estaba próximo a una sentencia. "Es un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende, no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción, que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí", sostuvo entre sus primeras palabras.

"El mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua y ahí dijeron que había que juzgarlo pero este tipo de profugó a Brasil. Prófugo en Brasil, Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo, y sin embargo, hoy nos encontramos después de que la justicia me escuchó a mi, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice, entonces, fue para nada? ¿Para que hoy tres tipos digan 'no hay jurisdicción'?", siguió.

En este caso, Fardín resaltó que el mensaje que se da es "un escándalo" y de "impunidad enorme". "Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia dice esta barbaridad. Es una aberración, si en un caso como el mío pasa esto, ¿qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la Justicia?", sostuvo.