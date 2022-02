Santiago del Moro dejó la conducción de Masterchef Celebrity: "ya hice esto"

miércoles, 9 de febrero de 2022 00:00

En la gala de este martes en la noche, Santiago del Moro sorprendió a todos en el piso de Masterchef Celebrity cuando pidió permiso para dejar la conducción del reality. Lo hizo después de presentar el desafío de la gala y ver una irregularidad entre los participantes que no dejó pasar.

En la noche se conformaron dos equipos de trabajo, por un lado Mica Viciconte, Denise Dumas y Catherine Fulop; y por el otro, Paulo Kablan y Tomás Fonzi. En ese aspecto notó algo que le llamó la atención en intervino por primera vez en la tercera temporada de la competencia.

“Pará, pido un minuto la palabra porque me parece que acá hay algo que está mal. No me parece justo que sean tres contra dos. Por ahí, podríamos sumar a alguien para que sean tres y tres”, dijo, provocando la sorpresa de todos en el piso.

Hoy es noche de cocina en equipos y nuestro conductor se sumó como participante para que no haya desventajauD83DuDE4CuD83CuDFFB ¿Cómo le irá en este rol? uD83EuDD14 Mirá #MasterChefArgentina por Telefe y https://t.co/Ng6DTKTnqI para enterarte pic.twitter.com/ZycT4GwOP8 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) February 9, 2022

Y agregó: "Tengo un plan. Le quiero pedir, por favor, al jurado el permiso y a los directivos de MasterChef de postularme esta noche para cocinar con los chicos”. De inmediato, los varones de la competencia estallaron en felicidad y de inmediato le concedieron el deseo de ser participante por una noche.

“A mí me encanta la cocina, ya hice esto en la temporada 2, y hoy me encantaría ir con ellos a transpirar y a dejarlo todo para jugar con Paulo y Tomi”, sostuvo.

Ni lerdo, ni perezoso, el chef más exigente de la competencia, Germán Martitegui corrió al estrado de Del Moro y lanzó "¿Puedo?", también pidiendo permiso para tomar un nuevo lugar en la competencia, el de conductor. Segundos después inició el conteo y incitó a las celebridades a encender "las cocinas más famosas del mundo".