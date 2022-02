Karina Jelinek le puso fecha a su deseo de ser mamá: "sueño con tener 5 hijos"

miércoles, 9 de febrero de 2022 00:00

En una entrevista exclusiva con GENTE, Karina Jelinek habló de su vida presente y de uno de los deseos que más la mueve en la actualidad: el convertirse en madre. La modelo avanza a paso firme en el proyecto y tras abrir su corazón, reveló la fecha en la que quiere lograr el mayor de sus anhelos.

"Está súper avanzado y no veo la hora que se concrete: ser mamá me va a cambiar la vida. Y no es necesario estar en pareja para tener un hijo, yo puedo ser mamá y papá al mismo tiempo. Mi familia puede ocupar el rol del padre", comenzó diciendo la artista luego de repasar el escandaloso caso de estafa que sufrió días atrás.

Sin embargo, se centró en su deseo, y agregó sobre el momento en el que les reveló a su familia la idea de ser madre soltera y traer al mundo a su primer hijo: "al principio les sonó raro pero lo entendieron y ahora me están acompañando en este proceso".

Y agregó: "De hecho, creo que Violeta, en particular, va a ser una tía muy amorosa y presente. Ella no tiene hijos asi que te aseguro que va ser la niñera oficial de mi bebé".

"¡Sé que voy a estar pendiente de todo! Yo, en realidad, sueño con tener 5 hijos porque me encantaría adoptar. Pero sé que es un proceso muy difícil, que te ponen muchas trabas y eso me asusta un poco. Pero, si me preguntás cómo me gustaría ver mi casa hoy, no lo dudo: con 5 chicos corriendo por el parque", reveló.