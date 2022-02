Hercai: se conocerá un audio revelador que nadie esperaba

miércoles, 9 de febrero de 2022 00:00

Un audio pondrá a Miran y Reyyan en una situación de extrema angustia en Hercai, la novela de las siestas de Telefe. La ficción turca atraviesa momentos en los que una de las verdades salió a la luz y otra está a punto de revelarse.

En el capítulo de este martes, Azize se estableció en la empresa y desde allí dio la directiva a todos los empleados que la única dueña y directora es ella. Con lo cual le sacó el poder a todos los miembros de su familia que estaban vinculados, especialmente a Miran y Firat. Ambos seguirán trabajando pero serán observados de cerca por los empleados de la matriarca que quiere saber cada paso que darán.

Además buscó sacar de raíz a la familia Sadoglu de la empresa y por eso intervino para que se le rechazara el crédito que habían pedido para tener acciones. Sin embargo la historia dará un giro contra esta anciana: Aaron, el prometido de Yaren, aportará los fondos necesarios para hacer frente a la deuda y así obtener la parte que les corresponde a los Sadoglu.

En el capítulo de este miércoles, una verdad será revelada y con ésta se producirá un nuevo quiebre en los protagonistas. Es que Yaren al ver que su casamiento sigue en pie con Aaron por el interés familiar en la empresa, decidirá no ocultar más la verdad con respecto a Reyyan.

Frente a todos increpará a Hazar y Nasuh revelando que la joven no lleva sangre Sadoglu. "Siendo yo de sangre Sadoglu merezco más respeto que ella que no es su nieta. Estoy diciendo que Reyyan no es la hija de mi tío", lanzará Yaren en plena discusión con Nasuh y delante de toda la familia.

Al escuchar estas palabras, Reyyan sentirá un gran dolor y se desbordará para escapar de la casa, sin Miran.

Por otro lado, Miran escuchará un audio que nunca esperó ni imaginó. Será en la mansión Aslaneby donde él había invitado a Gül, la hermanita de Reyyan, a conocer la habitación de su madre Dilsha. Allí la nena querrá escuchar música en una casettera y elegirá el cassette. Al colocarlo en el reproductor, saldrá el audio menos esperado.

Allí todos escucharán la voz de la madre de Miran hablando con otra persona en donde revela que sigue "desesperada" por la situación que le toca vivir, siendo obligada a casarse con un hombre que no ama. La voz de la persona que está con ella le recomienda escribirle una carta a Hazar pero ella confiesa que prefiere no hacerlo para no intervenir en el servicio militar donde él estaba.

Pero la parte más dura vendrá después cuando señala que habló con Azize para pedirle que no la obligue a casarse y le confiesa que ama a Hazar pero ella responde de la peor manera.

Lo que sucede luego será mucho más duro no solo para el joven Miran sino también para Hazar quien después de muchos años vuelve a escuchar a su amada.