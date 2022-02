Fuego seductor: Onur Tuna, de "Doctor Milagro" a apostar fuerte por otra carrera

miércoles, 9 de febrero de 2022 13:44

Onur Tuna es recordado por la audiencia argentina por su destacado personaje Ferman en "Doctor Milagro", la exitosa serie turca que se emitió por Telefe. En Turquía, está en pantalla con su serie "Prisioner" pero también ganará lugar en otra de sus pasiones.

Con un video en el que se lo ve entre fuego y serpiente, en un escenario sombrío, el actor adelantó el estreno de su nueva canción. Es que Tuna tiene formación musical y sus fans admiran esa fase creativa con la que se ha reencontrado con todo. Este viernes va a conocerse de qué se trata esta propuesta:

uD83DuDCE2: #OnurTuna publica un adelanto de su próxima canción que saldrá este viernes.

pic.twitter.com/g6yNsZF9q0 — Series Turcas Arg uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@SeriesTurcasArg) February 9, 2022

Recientemente, fue noticia por haber "ganado" un papel a otro galán. Onur se quedó con el papel principal de la ficción Prisioner, que había sido ofrecido a Akin Akinözü, el protagonista de "Hercai".

Así lo informó el portal turco Televizyon Gazetesi, desde donde informaron que Akin Akinözü se habría arrepentido de aceptar la propuesta que lo tiene hoy en las pantallas de Turquía que es la serie de "The Game of My Destiny". Según lo publicado, el actor hubiera preferido dar el sí a la ficción que luego le ofrecieron a Onur Tuna, Prisionero.

Akin Akinözü, una de las estrellas de Turquía tuvo un gran éxito con Hercai, ficción que compartió protagonismo con Ebru Sahin, que interpretó a Reyyan. Con la transmisión en serie en muchos países en el extranjero, el guapo actor logró llevar su nombre fuera de las fronteras de Turquía.

Durante mucho tiempo, después de que se terminó Hercai, Akin Akinözü no aceptó propuestas laborales y cada una que le llegaba la analizaba muy bien. Finalmente se decidió por la serie de "My Destiny" pero ahora se conoció que le habían ofrecido el papel principal de Prisionero, que hoy está en la piel de Onur Tuna.

Esta última serie hoy arrasa con el rating en su país de origen y es un éxito total. Si bien la que aceptó Akin Akinözü tiene buenas mediciones no logra alcanzar a la rival.

Es por esto que, según los portales turcos, Akin Akinözü se arrepintió de no haber aceptado la oferta que le llegó en un principio.