"Dolor de madre": Haminne lloró en la tumba de su hija en Züleyha y estallaron las redes sociales

miércoles, 9 de febrero de 2022 21:31

Hay escenas que conmueven y erizan la piel. Eso ocurrió este miércoles en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe, donde la anciana de la ficción lloró en la tumba de su hija. Las palabras que la mujer vertió en el lecho de muerte rápidamente hicieron estallar las redes sociales con mensajes de los fanáticos.

En el capítulo de este miércoles, Haminne caminó hasta el cementerio para llevar un postre a su hija que murió. En su mente sabía que ya no volvería pero en su corazón marcó una presencia de vida por siempre. La anciana con alzehimer, en sus momentos de lucides no logró aceptar la pérdida de su hija y sus palabras generaron consternación en los seguidores de la ficción que hicieron que el hashtagg #Züleyha fue tendencia en Twitter con el hash "#DolorDeMadre.

"Yo no la olvido, no importa que los demás lo hagan. Yo siempre me voy a acordar de mi hija. Mi Hünkar, acá viene tu mamá", dice la anciana caminando con paso firme hasta la tumba.

Una vez allí expresó tocando la lápida y el pañuelo de ella que aún está atado ahí: "Hünkar te dije que no te iba a abandonar. Acá estoy. Te traje un poco de comida". "Mira hijita lo que te hicieron. Debí haberte escuchado. Me dijiste que estabas cansada. Pero ahora puedes descansar. Ya no vas a estar triste, ya vas a poder descansar. Ya lloraste demasiado. No te preocupes. Ahora todo estará bien. No estarás triste. ¡¡¡Ay mi amor!!! ya puedes descansar tanto como me dijiste que querías hacerlo".

Luego agregó rompiendo en llantos: "mi amor acá estaré. Ya no tendrás que llorar. Yo voy a llorar todo lo que tu ya no podrás hacerlo. Te vendré a ver, te prometo que no te voy a abandonar. Sólo descansa un poco. Se que tenés que descansar de tanto que has vivido. Lo se mi amor. Cierra tus ojos y acá te voy a cuidar".

"No te pude arrullar mi amor. Ya no tengas miedo, no temas, acá estoy yo. Acá siempre voy a estar para tí. Si quieres puedo quedarme acá contigo hija. Hay un lugar acá contigo, me podría acostar acá para que no te sientas sola. Ya me voy a acostar contigo como cuando eras niña. Recuerdas cuando venías a la habitación para estar conmigo porque tenías mucho miedo. Ya no te asustes mi amor, mamá está contigo".

La escena desgarradora impulsó a los fanáticos a volcarse a las redes sociales para expresar el dolor que las palabras generaban. Mirá lo que escribieron en Twitter los fans:

