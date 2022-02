Revolución en Twitter: aseguran que "Fugitiva" sumará una edición en la tarde

martes, 8 de febrero de 2022 15:45

Apostando a lo que ocurrió con "Fuerza de Mujer", Telefe desdoblaría una de sus series turcas éxito. Se trata de la recientemente estrenada "Fugitiva" que tendría su edición en la tarde.

En Twitter, periodistas y portales de espectáculos se hicieron eco de la versión que ubica a la novela a las 16:15 hs. y después, continuaría con sus emisiones a la noche. ¿Cuándo ocurriría esto?: a la salida de la grilla de "Dulce Ambición" que transita sus capítulos finales. La razón es que el canal quiere competirle fuerte a "Bienvenidos a Bordo", con Laurita Fernández que remontó rating en su franja.

El interrogante en ese caso es qué pasará con "Soñar contigo", la novela turca también anunciada para febrero y cuyo estreno se estimaba para las tardes desde el 14 de febrero. ¿Todo quedará en un rumor?

La palabra del guionista

Desde que Fugitiva llegó a la pantalla de Telefe, recibió una ola de críticas tanto positivas como negativas. La ficción turca, cuyo nombre original es Sen Anlat Karadeniz, cuenta la historia de Nefes, una mujer que es víctima de violencia de género e intrafamiliar junto a su hijo.

En este camino, un hombre se convierte en su héroe: Tahir. Él logra rescatarla pero las huellas que su esposo le dejó en el cuerpo y en el alma la marcaron para toda la vida y pese a los intentos por encontrar la felicidad, el camino es muy sinuoso y complejo. Es por esta trama, que las redes sociales se convirtieron en más de una ocasión en un espejo del humor social con críticas, muchas de las cuales son negativas.

Precisamente para aquellos que vierten palabras de desagrado sobre la trama y duras críticas a lo que se cuenta, es que Erkan Birgören, el guionista, salió a defender la ficción y las escenas de violencia de la serie. Según publicó el portal Spuntik News, el ideólogo de la historia usó 2 personajes para que la sociedad se compare.

"Lo importante es: ¿Te quieres identificar con Tahir como espectador? ¿Con Vedat? Si emulas Vedat, no me maldigas, qué pasa. Ve al psicólogo", expresó en una entrevista a Filiz Gazi. Sus palabras las vertió tras un asesinato que conmocionó a Turquía, el de una mujer llamada Emine Bulut, en manos de su pareja en la localidad turca de Müge Anli.

Luego agregó: "Señora, déjeme decirle esto: yo miro con este ojo a los que critican 'Hay mafia en las teleseries', 'Hay violencia contra la mujer'. Haces que te pinten el retrato, y luego esa persona toma la foto y dice: "Esto no se parece a mí en absoluto, es feo". Si a la gente le molesta enfrentarse a esta fealdad, nos enorgullecemos de las molestias que causamos. Mira, lo que hacemos es esto: yo lo invento, el director lo inventa, el actor lo inventa, pero lo que pasó en Müge Anli no lo es. Ellos son reales".

Por otro lado, comparó lo que generó la violencia de género con lo que provoca los siniestros fatales: "la violencia tiene una situación pornográfica, desencadenante. Cuando hay un accidente en las carreteras, los accidentes suceden uno tras otro. Los que hicieron otros accidentes se detienen allí para observar el accidente. No sé si es un instinto animal o un mal funcionamiento de nuestros códigos, pero 'ver violencia' es agradable, siempre y cuando no estemos expuestos a ella. Vemos a dos personas pelear. Tengamos los rasgos que nuestro nivel intelectual nos compra tanto como queramos. Incluso si decimos, "No, eso no va a suceder. Eso no es cierto".