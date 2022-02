A 20 años de Rebelde Way: ¿qué fue de la vida de Camila Bordonaba?

martes, 8 de febrero de 2022 18:47

Sin dudas tenía un carisma especial, que supo ver Cris Morena para sus producciones. Su frescura y estilo único, marcaron no sólo su presencia en cada desafío televisivo sino que además orientó un estilo que marcó una generación. Camila Bordonaba no sólo triunfó en Chiquititas sino también en Rebelde Way donde cautivó con su cabello colorado y luego con rastas. Pero ¿qué fue de su vida?

En Rebelde Way, allá por el año 2002, interpretó a Marizza Pía Spirito, la amiga incondicional de Mia Colucci (Luisana Lopilato), Pablo Bustamante (Benjamín Rojas) y Manuel Aguirre (Felipe Colombo). Era la que tenía más "carácter" del grupo pero también con la historia más difícil.

Lejos de aquella trama, y a 20 años de que la ficción fuera éxito por la pantalla de TV, la actriz ya no vive en Bahía Blanca desde el 2019 y se encuentra establecida en el sur de la Argentina. Fuera de la fama, de las luces de las cámaras, la joven hoy tiene 37 años de edad y vive en Bariloche.

Allí formó pareja y disfruta de uno de los lugares más bellos de la Argentina, con paisajes únicos y que le permiten conectarse con la naturaleza. Precisamente por esa conexión es que decidió no tener redes sociales ni exposición pública, para poder vivir a pleno su vida con la privacidad que necesita.

En más de una oportunidad, intentaron contactarla y tentarla para volver a la profesión, pero la respuesta de Camila siempre fue la misma: no. Actualmente trabaja como camarógrafa y asistente de dirección para la productora Hacedora de arte.

Sin embargo nunca perdió contacto con sus amigos, especialmente con Felipe Colombo, de quien es madrina de su hija. Precisamente a él le dio una carta para que en el aniversario del Día Internacional de Erreway (banda de la que fue parte en Rebelde Way) la leyera a sus compañeros.

“Hola, aquí Camila. No quería dejar de estar presente en este momento donde como su nombre lo indica ‘Vuelvo’ vuelve, vuelve un trabajo que hicimos hace varios largos años. Me hace pensar qué perfecto es todo, me sorprende ver que toda esa etapa donde hubo tanta entrega física mental y espiritual aún hoy sigue acompañando a les niñes del mundo”, comenzó el escrito.

Luego agregó: “Más allá de hoy ver las cosas con otros ojos, la confianza en el camino al corazón de los sueños siempre está presente en mí, porque sé que lo que se hace de corazón deja huellas”.

Lo que vino después fue la explicación de por qué abandonó los medios: “Elijo alejarme de la exposición que generan porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón. Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno y cada una pueda encontrar su propio camino, siguiendo sus sueños y cumpliendo sus propósitos”.

Para cerrar publicó: “El mundo está lleno de maravillas y seres de colores que hacen que la vida valga la alegría de vivirla”.