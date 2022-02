Nito Artaza sufrió un accidente de tránsito en Mar del Plata

lunes, 7 de febrero de 2022 15:37

Nito Artaza protagonizó un accidente de tránsito en Mar del Plata el último fin de semana. "Fue en plena avenida Colón. Su asistente lo pasó a buscar para ir al teatro, el piso estaba resbaladizo y dobló sin ver que había una moto. Se la llevó puesta, los dos vehículos resbalaron y el motociclista sufrió heridas leves", relató el periodista Gonzalo Vázquez en Intrusos desde la ciudad balnearia.

Por su parte, el humorista que protagoniza Los 80 están de vuelta junto a Cecilia Milone, su esposa, en el Teatro Atlas, pudo llegar a la función gracias a un transeúnte que se ofreció a llevarlo, mientras su asistente estaba en el hospital con el conductor de la moto, y desde allí dio su versión de los hechos. "Fue un susto, pudo haber sido muy grave. Felizmente y gracias a Dios, lo llevó al hospital y no le pasó nada. Era un muchacho muy joven", señaló.

"Hay que determinar cómo se dio. Estaba lloviendo y evidentemente, el muchacho domina muy bien la moto porque la pudo controlar y ponerla al lado del auto, no pasó por abajo pero sí por encima del capot", agregó. Y cerró: "Me sorprendió por su serenidad, pero ya arreglaron todo lo del seguro, dejó la moto en la cochera del edificio donde estoy viviendo y se fueron al hospital".

Días atrás, Artaza reveló que su hija Sabrina, quien compartió el elenco de Entretelones con Fabián Gianola en 2018, no la pasó bien trabajando con él. "Mi hija, Sabrina, que vive en Francia, hace tres semanas me escribió por Whatsapp y me dijo que quería que lo supiera yo primero... Dijo que cuando trabajaron en Entretelones, ella se sintió muy incómoda", dijo el político y humorista en una entrevista con Intrusos y aseguró que espera hablar con Gianola personalmente.

"Me parece que son cuestiones que hay que resolverlas en la Justicia, no hay que dejarlas pasar", remarcó. Y agregó: "Yo sentí mucha bronca. Mucha indignación. Me dijo que había que ubicarlo permanentemente". Por su parte, Sabrina habló con el cronista Gonzalo Vázquez y explicó por qué decidió hacer pública su experiencia: "Aunque todos ya saben cómo es Fabián Gianola, pero en todo caso para que dejemos de hacernos los boludos y para darles a ellos libertad de hablar si alguien les preguntaba por este tema".