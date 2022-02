Flavio Mendoza: "Tengo a los hermanitos de Dionisio congelados"

domingo, 6 de febrero de 2022 00:00

Flavio Mendoza se muestra en sus redes sociales como un padre muy presente y feliz gracias a Dionisio, a quien concibió gracias a un vientre subrogado en Estados Unidos en el 2018. Antes había intentado adoptar pero la burocracia para conseguirlo lo terminó por agotar y decidió irse por este método que todavía no está regulado por la ley en Argentina, pero sí por el gobierno estadounidense.

El bailarín se refirió a la posibilidad de que se agrande su familia y aseguró de que la opción no está descartada. "Tengo a los hermanitos de Dionisio, tengo los óvulos congelados", confesó en Agarrate Catalina.

Tanto Dionisio como Flavio, mantienen una relación cercana con la mujer que lo cargó en su vientre e incluso se vieron en Disney poco antes de la llegada de la pandemia. Pero todavía están evaluando opciones en cuanto al futuro. "También pensé en donarlos para las personas que no pueden tener hijos. Me parece que estamos en un momento de reflexión de decidir qué quiero", agregó.

La paternidad parece salirle de forma natural. "Siempre quise tener muchos hijos y siento que lo hago bien. Dios dirá. Creo que hay un Dios que decide. Amo ser papá, me encanta, me sale bien, lo disfruto. Tengo esa cosa de que él se equivoca con la palabra y no se la corrijo porque me encanta que la diga mal".

Con respecto al golpe económico que significó la pandemia aseguró que todavía no se ha podido recuperar, pero que se encuentra mejor que muchos otros artistas. "Recuperar no, pero gracias a Dios hoy no le debo nada a nadie, pude saldar las deudas".

"Igualmente, gracias a Dios, nunca fui de los artistas que vive el momento. Yo tengo mis propiedades, he hecho mis cosas, tengo cosas para Dionisio, tengo el circo, tengo las escuelas. No es que yo me voy a viajar en primera y me voy al hotel más caro para demostrar a alguien", sentenció.